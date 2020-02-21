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Son dakika: Kadir Şeker'in sırt çantası kriminal incelemeye gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
KADİR ŞEKER DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberine göre Konya'da parkta sevgilisini darbeden kişiye müdahale ederken cinayet işleyen 'in sırt çantasının üzerindeki toprak ve çim parçaları incelenecek.

Konya'da parkta sevgilisini darbeden kişiye müdahale ederken cinayet işleyen 'in, "olay sırasında yere düştüğü" şeklindeki ifadesinin doğruluğunun tespiti için sırt çantasının üzerindeki toprak ve çim parçaları kriminal incelemeden geçirilecek.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Özgür Duran'ın, şüpheli Şeker tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcı, Şeker'in olay anını anlatırken yere düşüp düşmediğini tespit etmek amacıyla sırt çantasının incelenmesini istedi.

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Emniyet kriminal ekipleri tarafından incelemeye alınan çantadaki toprak ve çim bulgularının, olay yeri olan parktaki çim ve toprakla uyuşup uyuşmadığı kontrol ediliyor.

Öte yandan, ilgili yetkililerce hazırlanan otopsi ve sağlık raporları ile diğer kriminal inceleme raporları da soruşturma dosyasına dahil edildi.

OLAY
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

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Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek, Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

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