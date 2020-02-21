Son dakika: Kadir Şeker'in sırt çantası kriminal incelemeye gönderildi
Son dakika haberine göre Konya'da parkta sevgilisini darbeden kişiye müdahale ederken cinayet işleyen Kadir Şeker'in sırt çantasının üzerindeki toprak ve çim parçaları incelenecek.
Konya'da parkta sevgilisini darbeden kişiye müdahale ederken cinayet işleyen Kadir Şeker'in, "olay sırasında yere düştüğü" şeklindeki ifadesinin doğruluğunun tespiti için sırt çantasının üzerindeki toprak ve çim parçaları kriminal incelemeden geçirilecek.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Özgür Duran'ın, şüpheli Şeker tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturmayı yürüten savcı, Şeker'in olay anını anlatırken yere düşüp düşmediğini tespit etmek amacıyla sırt çantasının incelenmesini istedi.
Emniyet kriminal ekipleri tarafından incelemeye alınan çantadaki toprak ve çim bulgularının, olay yeri olan parktaki çim ve toprakla uyuşup uyuşmadığı kontrol ediliyor.
Öte yandan, ilgili yetkililerce hazırlanan otopsi ve sağlık raporları ile diğer kriminal inceleme raporları da soruşturma dosyasına dahil edildi.
OLAY
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.
Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek, Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Bana Dink'in resmini gösterip 'öldür' dediler"
- İşte Suriye'de PKK ile DEAŞ 'kardeşliğinin' resmi!
- İzmir Büyükşehir'in malları satılıyor!
- Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
- PKK operasyonunda detay: Saldırı yapacaklardı
- Ömer Faruk Kavurmacı için istenen ceza belli oldu
- Baskınla yakalanmışlardı! 13 PKK'lı adliyede
- Esad İdlib'de sivilleri vuruyor! A Haber rejimin vurduğu hastaneyi görüntüledi
- İdlib'de operasyon sürüyor! Dikkat çeken hareketlilik
- Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi