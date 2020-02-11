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11.02.2020
Kadir Şeker keşifte neler anlattı? |Video
Türkiye bu olayı konuşuyor. Konya’da erkek arkadaşı tarafından şiddet gören kadını kurtarayım derken çıkan arbedede Özgür Duran’ı engellemek isterken bıçakla öldüren Kadir Şeker’e sosyal medyadan büyük destek gelmişti. Kadir Şeker keşifte neler anlattı? Detaylar A Haber ekranlarında...
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