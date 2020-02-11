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11.02.2020

Kadir Şeker keşifte neler anlattı? |Video

Türkiye bu olayı konuşuyor. Konya’da erkek arkadaşı tarafından şiddet gören kadını kurtarayım derken çıkan arbedede Özgür Duran’ı engellemek isterken bıçakla öldüren Kadir Şeker’e sosyal medyadan büyük destek gelmişti. Kadir Şeker keşifte neler anlattı? Detaylar A Haber ekranlarında...
Kadir Şekerin annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titriyordu, sararmış solmuş... KADİR ŞEKER'İN ANNESİ KONUŞTU: BİR DAKİKALIĞINA GÖREBİLDİM, YAPRAK GİBİ TİTRİYORDU, SARARMIŞ SOLMUŞ...

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