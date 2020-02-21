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Didim’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2020
DİDİM’DE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

'ın Didim ilçesinde kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Kaçakçılığı olaylarıyla ilgili başlattıkları çalışmada 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Göz altına alınan şüpheliler A.D., E.D. ve N.B.Ş emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden A.D. adli kontrol ile serbest bırakılırken, E.D. ve N.B.Ş. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

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