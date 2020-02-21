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İstanbul Bahçelievler'de tekstil fabrikasında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
İSTANBUL'DA KORKUTAN FABRİKA YANGINI

haberi... Bahçelievler'de bir firmasında çıkan söndürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen , maddi hasara neden oldu.

Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

itfaiye ekiplerince söndürülürken, söz konusu tesiste maddi hasar oluştu.

İstanbul Bahçelievler'de tekstil fabrikasında yangın |Video İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN |VİDEO

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