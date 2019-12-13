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FOX TV yalanı formatladı! Yemekteyiz'in eski elemanı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2019
FOX TV YALANI FORMATLADI! YEMEKTEYİZ'İN ESKİ ELEMANI...

'de yayınlanan 'Yemekteyiz' adlı yarışma programına sadece kaynanaları ekleyerek ’nin “’la Sofrada”ya dönüştürdüğü ortaya çıktı. , programının aynısını yapan FOX’u hırsızlıkla suçladı.

tarafından 'Formatımızı çaldılar' diye dava edilen ; 'la Sofrada programının format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu öne sürmüştü. Bu şirket ise yaptığı açıklamayla; format sahiplerinin, biri olmak üzere üç kişi olduğunu belirtti.


Skandal da tam bu noktada patlak verdi. Çünkü Yemekteyiz'in, Show TV'de yayınlandığı dönemdeki jeneriklerinde Ramazan Uzan'ın ismi açıkça görülüyor. Ekipteki bir diğer isimse Hümeyra Daşdan'dı... Yani bu üç yapımcı; çalıştıkları Yemekteyiz programının içeriğine, sadece kaynanaları ekleyip yeni bir program gibi Fox TV'de yayınladı.



Fox TV'nin laf cambazları ve 'dan hâlâ ses soluk yok...

Sabah

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