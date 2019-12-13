13 Aralık 2019, Cuma
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2019
ŞAFAK VAKTİ BASKIN! TEK TEK YAKALANDILAR

’da terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişi, şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında yakalanan 5 kişi, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin de desteği ile terör örgütü 'a yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

HÜCRE YAPILANMASI...

Şüphelilerin evlerine yapılan baskında yakalanan 5 kişi, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahısların örgüt adına 'de farklı bölgelerde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve Adana'da örgüt adına hücre yapılanması oluşturdukları öne sürüldü.

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