Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişi, şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında yakalanan 5 kişi, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin de desteği ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

HÜCRE YAPILANMASI...

Şüphelilerin evlerine yapılan baskında yakalanan 5 kişi, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahısların örgüt adına Suriye'de farklı bölgelerde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve Adana'da örgüt adına hücre yapılanması oluşturdukları öne sürüldü.