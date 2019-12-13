Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 13 Aralık 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.