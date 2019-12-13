13 Aralık 2019, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 13 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2019
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

13 Aralık 2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, 'nun kuzeyi, 'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, , , Düzce, , , , Tokat ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, , , , , ve 'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? ? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 13 Aralık 2019 Cuma hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, 'nun kuzeyi, 'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, , , Düzce, , , , Tokat ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, , , , , ve 'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, kıyıları, ve Adana'nın güney, 'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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