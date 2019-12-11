Acun Ilıcalı'dan FOX'ye sert tepki: Bu alenen fikir hırsızlığıdır

Yalan ve iftira dolu haberleriyle televizyon tarihine geçen Fox TV son olarak hırsızlıkla gündeme geldi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Fox TV'yi hırsızlıkla suçlayarak dava açmasının yankıları devam ediyor. TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının formatını çalarak kendi formatları gibi yayınlayan FOX TV’ye, Acun Ilıcalı bir kez daha tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Yemekteyiz formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak “Zuhal Topal’la Sofrada” adıyla kopyalanmıştır. Bu alenen fikir hırsızlığıdır” denildi.

Yalan haberlerinin ardından program formatı çaldığı da ortaya çıkan Fox, yine bir skandalla gündeme oturdu. Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek Fox TV'ye dava açtı. Fox TV'den yapılan açıklamada ise "Zuhal Topal'la Sofrada" program formatının TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalınmış olması iddiaları doğru değildir" denildi.

TV8 yeni bir açıklama yaparak iddiasını yeniledi:

"FORMAT HIRSIZLIĞINI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASIDIR"



Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında "Yemekteyiz" formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur. Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında "Yemekteyiz" formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.

"BU ALENEN FİKİR HIRSIZLIĞIDIR"



1- TV8'de yayınlanmakta olan "Yemekteyiz" formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak "Zuhal Topal'la Sofrada" adıyla kopyalanmıştır.

2- Söz konusu kanal , tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye'de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan "Yemekteyiz" formatının kopyasına "Momsters" (Zuhal Topal'la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.



3- Fox TV, söz konusu açıklamasında "Momsters" ( Zuhal Topal'la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır.



4- Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez'in Işık Üniversitesinde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesinde görev yapmaktaydı.



5- Fox TV'nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz. "Zuhal Topal'la Sofrada" programı "Yemekteyiz" programına taklit denecek kadar benziyor mu? Benzemiyor mu?