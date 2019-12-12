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Fox TV’den yalan üstüne yalan! Foyaları ortaya çıktı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.12.2019
FOX TV’DEN YALAN ÜSTÜNE YALAN! FOYALARI ORTAYA ÇIKTI...

Ünlü televizyoncu , 'de yayınlanan ''la Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açmıştı. Çalıntı bir formata yabancı isimler vererek orijinal havası vermeye çalışan Fox TV'nin yalanları ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu , 'de yayınlanan ''la Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açmıştı. İki programın aynı olduğunu bilirkişi raporuyla ispatlayan Ilıcalı, "Formatı dünyanın en büyük şirketlerinden ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım" demişti.



'FİKİR HIRSIZLIĞI YAPILIYOR'
Bu açıklamaları üzerine Fox TV 'Zuhal Topal'la Sofrada'nın çalıntı olmadığını, formatını . A.Ş.'den satın aldıklarını, programın yurt dışında da yayınlanan 'Momsters'ın uyarlaması olduğunu savundu.

Bu iddialar üzerine TV8 yönetimi yeni bir açıklama yaparak Fox TV'nin yeni yalanlarını ortaya çıkardı:

"Formatı satın aldıklarını söyledikleri Global'i aradık, format sahibi olmadıklarını söylediler. 'Yemekteyiz' çalınarak kopyalanmıştır. Sadece isim değiştirilerek fikir hırsızlığı yapılmaktadır. 'Momsters'ın sahibinin kim olduğu bile belli değil. Fox TV, çalıntı bir formatı yabancı isimler vererek orijinalleştirmeye çalışmaktadır. Bu çalıntı formatın yurt dışıyla alakası yoktur."



İŞTE FOX TV'NİN YALANLARI VE GERÇEKLER
YALAN: 'Zuhal Topal'la Sofrada'nın formatının, 'Yemekteyiz'den çalındığı doğru değil. 'Zuhal Topal'la Sofrada', Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş.'ye ait, yurt dışında da yayınlanan 'Momsters' formatının bir uyarlamasıdır.

GERÇEK: 'Yemekteyiz'in formatı, tamamen çalınarak kopyalanmıştır. Fox TV, 40 farklı ülkede yayınlanan 'Yemekteyiz' formatının kopyasına, 'Momsters' (Zuhal Topal'la Sofrada) diyerek, çalıntı bir formata orijinal havası vermek istemektedir. Sadece isim değiştirerek fikir hırsızlığı yapılmaktadır.

YALAN: Tüm format lisanslama işlemleri, programın yapımcısı Dual Film Yapım ve Turizm Sanayi tarafından yürütülmüş ve programın kanalımızda yayınlanması amacıyla gerekli tüm ödemeler yapılıp hak devirleri sağlanmıştır.

GERÇEK: Fox TV'nin özgün dediği ama tesadüfen 10 yıldır Türk televizyonlarında olan, şu anda tv8'de yayınlanan 'Yemekteyiz'in birebir aynısı olan 'Momsters' (Zuhal Topal'la Sofrada) formatının sahibinin kim olduğu belli değil. Fox TV'nin format sahibi olduğunu iddia ettiği Global, format sahibinin kendileri olmadığını, sadece dağıtıcısı olduklarını açıkladı.

YALAN: İki program arasındaki benzerlikle ilgili hazırlanan rapor, şahsi değerlendirmedir. Raporu hazırlayan ismin 'yle bağlantısı yok.

GERÇEK: Bilirkişi raporunu hazırlayan Emrah Dönmez'in Işık Üniversitesi'nde çalışmadığı doğru değil. Dönmez, raporun yapıldığı tarihlerde üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 'Sofrada'nın orijinal format olduğunu savunan bir çalışanın, 'Yemekteyiz'in Show TV'de yayınlandığı dönem, kanalın iç yapımlar müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

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