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Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın babası hakkında flaş karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
RABİA NAZ'IN BABASI HAKKINDA FLAŞ KARAR

Son dakika haberine göre Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Vatan'ın (11) babası hakkında annesi 'ı tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan'ın evine 1 ay süreyle yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.

Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme: Baba Şaban Vatan... |Video RABİA NAZ SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME: BABA ŞABAN VATAN... |VİDEO

ANNESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, 'ın annesi , dün jandarmaya giderek oğlu tarafından tehdit edildiğini öne sürüp, şikâyetçi oldu. Fikriye Vatan, jandarmaya verdiği ifadesinde, torunu Rabia Naz'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, kendisi ve diğer oğlu Muhammet Vatan'ı, kızının ölümünden sorumlu tuttuğunu, bu nedenle de sıkça eve gelip kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Fikriye Vatan, oğlu Şaban Vatan'ın Eynesil ilçesindeki evine ara ara geldiğini, "Kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" diyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. İlçede yaklaşık 1 ay önce de evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını ileri sürdüğü Şaban Vatan'ın davranışları ile tehditlerinden rahatsız olduğunu anlatan anne Fikriye Vatan, oğlunun evine gelmesini istemediğini söyledi.

Görele Cumhuriyet Savcılığı, Şaban Vatan hakkında tehdit suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan'ın evine 1 ay süreyle yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C., ile birlikte sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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