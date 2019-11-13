Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi! Baba da DNA örneği verecek
Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Küçük kızın babası Şaban Vatan, kendisinden de DNA örneği alınması için başvuru yaptı.
Giresun'da yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı halde bulunmuştu ve hayatını kaybetmişti. Rabia'nın sır ölümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclis'i harekete geçmiş ilçeye Araştırma Komisyonu gönderilmişti. Komisyonun, Giresun'un Eynesil ilçesine gideceği gün ortaya çıkan otopsi raporu kafalardaki soru işaretlerini artırdı.
UYUMSUZ ÇIKTI
Rabia'nın sol el tırnaklarında bir erkek DNA'sı saptanmış. Adli tıp uzmanları konuyu derinleştirdi. Baba Şaban Vatan'ın şüphelendiği 13 kişiden numune alındı. Alınan örnekler, Rabia'nın vücudundaki örneklerle karşılaştırıldı ve uyumsuz olduğu tespit edildi.
BABA ÖRNEK VERECEK
DNA'nın aynı soy ağacından olabileceği üzerinde duran uzmanlar baba ve ağabeyden örnek almak istedi. Baba Şaban Vatan, önce bunu reddetse de kendisinden de örnek alınması için başvuru yaptı. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
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