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Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi! Baba da DNA örneği verecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
RABİA NAZ'IN ÖLÜMÜNDE SIR PERDESİ! BABA DNA VERECEK

'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Küçük kızın babası , kendisinden de örneği alınması için başvuru yaptı.

'da yaşayan 11 yaşındaki Vatan 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı halde bulunmuştu ve hayatını kaybetmişti. Rabia'nın sır ölümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclis'i harekete geçmiş ilçeye Araştırma Komisyonu gönderilmişti. Komisyonun, Giresun'un Eynesil ilçesine gideceği gün ortaya çıkan otopsi raporu kafalardaki soru işaretlerini artırdı.

Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi! Baba da DNA örneği verecek RABİA NAZ'IN ÖLÜMÜNDE SIR PERDESİ! BABA DA DNA ÖRNEĞİ VERECEK

UYUMSUZ ÇIKTI

Rabia'nın sol el tırnaklarında bir erkek 'sı saptanmış. Adli tıp uzmanları konuyu derinleştirdi. Baba 'ın şüphelendiği 13 kişiden numune alındı. Alınan örnekler, Rabia'nın vücudundaki örneklerle karşılaştırıldı ve uyumsuz olduğu tespit edildi.

BABA ÖRNEK VERECEK

DNA'nın aynı soy ağacından olabileceği üzerinde duran uzmanlar baba ve ağabeyden örnek almak istedi. Baba Şaban Vatan, önce bunu reddetse de kendisinden de örnek alınması için başvuru yaptı. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Rabia Naz'ın babası, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu RABİA NAZ'IN BABASI, DNA ÖRNEĞİ ALINMASI İÇİN SAVCILIĞA BAŞVURDU
Son dakika: Rabia Naz Vatan nasıl öldü? Şok gelişme: Baba DNA örneği vermeyi reddetti SON DAKİKA: RABİA NAZ VATAN NASIL ÖLDÜ? ŞOK GELİŞME: BABA DNA ÖRNEĞİ VERMEYİ REDDETTİ
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından flaş 'Rabia Naz' açıklaması! GİRESUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN FLAŞ 'RABİA NAZ' AÇIKLAMASI!

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