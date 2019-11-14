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Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Valiliğinden flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
RABİA NAZ VATAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GİRESUN VALİLİĞİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Valiliği, Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, baskı ve tehditte bulunarak hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K.K, T.D, C.C. ile baba 'ın gözaltına alındığını bildirdi. Baba Şaban Vatan tarafından tanık ’a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edildiği öğrenildi. Baba Vatan, ilk etapta DNA örneği vermeyi de reddetmişti daha sonra DNA örneği alınmasını kabul etmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 12 Nisan 2018'de Eynesil ilçesinde ikametinin önünde ağır yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülmekte olan adli tahkikatın sürdüğü, 8 Kasım 2019'da 12 milletvekilinden oluşan meclis araştırma komisyonunun merkez ve Eynesil ilçesinde çalışma ziyareti yaptığı belirtildi.

Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp Giresun'dan ayrılmasından sonra baba tarafından tanık 'a yönelik gerek sosyal medya üzerinden gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunulduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:


Fotoğrafta: Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan

TEHDİT VE GÖZDAĞI

"13 Kasım 2019 günü saat 17.57'de Eynesil Emniyet Müdürlüğü 155 Polis imdat hattını arayan E.K'nin 'Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini' ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler olay yerine intikal etmiştir. Görevli ekibin evine gittiği Mürsel Küçükal, tanımadığı ince uzun boylu bir bayanın, yanına gelerek Şaban Vatan'ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söylediğini, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber geldiğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, şahısların kendisine Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban Vatan ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C, yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini atölyeye soktuklarını, tehdit ve gözdağında bulunduklarını beyan etmiştir."

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GÖZALTINA ALINDILAR

Konuyla ilgili günün nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildiği ve adli tahkikat başlatıldığına işaret edilerek, "C.C isimli şahıs konuyla ilgili olarak olayın tanığı Mürsel Küçükal'ı TBMM Meclis Araştırma Komisyonundaki bir üye milletvekilinin yardımcısı olduğunu ve komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek kandırmak suretiyle kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K.K, T.D, C.C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından adli tahkikatın sürdürüldüğü, olayda TBMM isminin kullanılması itibarıyla Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna da ayrıca bilgi verildiği belirtildi.

Son dakika: Rabia Naz Vatan nasıl öldü? Şok gelişme: Baba DNA örneği vermeyi reddetti SON DAKİKA: RABİA NAZ VATAN NASIL ÖLDÜ? ŞOK GELİŞME: BABA DNA ÖRNEĞİ VERMEYİ REDDETTİ

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