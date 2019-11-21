21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.11.2019

Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme: Baba Şaban Vatan... |Video

Giresun'da 11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Rabia'nın babaannesi, torununun ölümüyle ilgili oğlundan tehdit aldığını öne sürdü. Savcılık, baba Şaban Vatan'ın Rabia'nın babaannesine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Soruşturmasında flaş gelişme: Baba Şaban Vatan...
Soruşturmasında flaş gelişme: Baba Şaban Vatan...
Bakan Akar: ABD ve Rusya mutabakata...
Bakan Akar: ABD ve Rusya mutabakata...
Teröristler tek tek teslim oluyorlar!
Teröristler tek tek teslim oluyorlar!
Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına yalanlama
"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına yalanlama
Bakan Soylu'dan SP'li İslam'a sert tepki: Hain provokatör
Bakan Soylu'dan SP'li İslam'a sert tepki: Hain provokatör
Saldırı düzenleyen 7 alçak yok edildi!
Saldırı düzenleyen 7 alçak yok edildi!
Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den CHP'li Engin Özkoç’un skandal sözlerine ilişkin açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den CHP'li Engin Özkoç’un skandal sözlerine ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu 'kucaklayacağız' dedi! CHP'li belediye işten attı
Kılıçdaroğlu 'kucaklayacağız' dedi! CHP'li belediye işten attı
O provokatörün bir skandalı daha ortaya çıktı!
O provokatörün bir skandalı daha ortaya çıktı!
Millete küfür eden provokatör Mehmet Avcı'yı kim koruyor?
Millete küfür eden provokatör Mehmet Avcı'yı kim koruyor?
Ceza infaz düzenlemesi (af) Meclis'e geliyor!
Ceza infaz düzenlemesi (af) Meclis'e geliyor!
Daha Fazla Video Göster