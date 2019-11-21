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21.11.2019
Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme: Baba Şaban Vatan... |Video
Giresun'da 11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Rabia'nın babaannesi, torununun ölümüyle ilgili oğlundan tehdit aldığını öne sürdü. Savcılık, baba Şaban Vatan'ın Rabia'nın babaannesine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.
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