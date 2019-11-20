Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili şok gelişme! Anne şikayetçi oldu
Giresun’da 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı.Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın annesi Fikriye Vatan’ın bugün İynesil İlçe Jandarma Karakolu’na giderek oğlu tarafından tehdit edildiği yönünde şikayette bulunduğu öğrenildi.
Giresun'da 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızın tırnakların bulunan erkek DNA'sına dönük araştırma yapılmıştı. 13 kişiden alınan örnekler Rabia'nın vücudundaki DNA örneği ile eşleşmedi. DNA örneğinin Rabia Naz'ın aynı soy ağacından bir erkeğe ait olduğu ihtimali üzerinde duran yetkililer baba ve erkek kardeşinden de örnek almak istedi. Ancak baba Şaban Vatan, DNA örneği vermeyi reddetti. Ardından Baba Şaban Vatan DNA örneği alınmasını kabul etti. Baba Vatan'ın DNA örneği vermemesinin ardından gözler Şaban Vatan'a çevrilmişti.
BABA VATAN'DAN TEHDİT VE BASKI
Rabia Naz'ın babasıŞaban Vatanve yanındaki 3 kişinin kendisini ifadesini değiştirmeye zorladığını iddia edenMürsel Küçükal'ın ifadelerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Küçükal, Şaban Vatan'ın kendisinin ifadesini değiştirmeye zorladığını ve "Seni kollayabilirim sana para da verebilirim. Haluk Levent arkamızda. Koskoca Haluk Levent var arkamızda, Meclis üyeleri de arkamızda, arkam kuvvetli"dediğini iddia etti. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki kişilerin Mürsel Küçükal'a Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediği görüntüler de ortaya çıktı.
ŞABAN VATAN'IN ANNESİ OĞLUNU ŞİKAYET ETTİ
Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan bugün Giresun İynesil İlçe Jandarma Karakolu'na giderek şikayette bulundu. Anne Fikriye Vatan'ın karakolda verdiği ifade tutanağında, 2018 yılında kızı Rabia Naz Vatan'ın ölümünden sonra oğlu Şaban Vatan'ın psikolojisinin bozulduğunu, halen ikamet ettikleri Camidüzü mahallesinde bulunan evine ara ara gelerek kendisi ve büyük oğlu Muhammet Vatan'ı kastederek "kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğu dikkat çekti. Koltuk değneğini duvara çarptığını ve yaklaşık 1 ay önce de evde bulunan babadan kalma ruhsatsız av tüfeğini gizlice alıp götürdüğünü belirten Anne Vatan, oğlu Şaban Vatan'ın torununun ölümünden kendisi ve büyük oğlunu sorumlu tutan bu davranışlarından ve tehditlerinden rahatsız olduğu ve kendisine zarar vermesinden korktuğu gerekçesiyle evine gelmesini istemediğini belirtti.
Görele nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, Şaban Vatan'ın Annesi Fikriye Vatan'ın evine 1 ay süreyle yaklaşmama konusunda tedbir kararı aldı.
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