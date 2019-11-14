Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, gözaltına alındı. Şaban Vatan'ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı ise açıklanmadı.
Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dehşete düşüren görüntü! Kaplana yem oluyordu...
- İstanbul'da ele geçirildi
- CHP’li başkanın kaçak villası yıkıldı
- Yanlışlıkla aldığı kupon tutunca, iade etti
- İstanbullular güne sisle uyandı!
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi!
- İngiliz ajan ölü bulunmuştu!
- Bayrampaşa’da banka soygunu! Vatandaşlar yakaladı
- Eşinin öldüğünü polis gelince fark etti
- Sahilde şoke eden ölüm!
Daha Fazla Gör
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Esrar ve kök Hint keneviri ele geçirildi
- HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç'a PKK'dan gözaltı!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Özel bir daire başkanlığı kurulacak
- Son dakika: Sanayi üretimi verileri açıklandı! Eylül ayında artış sağlandı
- Son dakika: Adana'da bombalı saldırı için Türkiye'ye gelen YPG'li kadın terörist yakalandı
- Meksika'da kan donduran olay! Poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki: Gazze'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz!
- Eski İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı!
- Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Adli Tıp eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı!
- Akıllı saatlerdeki gizli tehlike! Kullananlar dikkat…