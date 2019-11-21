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14 yaşındaki çocuğun karnından 1,5 kilogram ur çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2019
14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KARNINDAN 1,5 KİLOGRAM UR ÇIKTI

'ta yaşayan 14 yaşındaki 'ın muaynesinin ardından 15 santimetre uzunluğunda ve 1,5 kilogram ağırlığında ur olduğu ortaya çıktı. 6 saat süren ameliyatla 14 yaşındaki Ahmet'in karnındaki ur başarıyla çıkartıldı.

'ta yaşayan, şiddetli karın ve böbrek ağrısı şikayeti ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (OMUSUVAM) sevk edilen 14 yaşındaki çocuğun karnından 1,5 kilogram ağırlığında ur çıkartıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Tokat Devlet Hastanesine götürülen , burada yapılan muayenenin ardından acil olarak OMUSUVAM'a sevk edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından Kal, hemen ameliyata alındı. Ameliyatla çocuğun karnından 15 santimetre uzunluğunda ve 1,5 kilogram ağırlığında ur çıkartıldı.

Vücuttaki birçok organı etkileyen böbrekteki urun çıkarılmasının ardından, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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