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Pendik ormanında yangın çıkaran kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
PENDİK ORMANINDA YANGIN ÇIKARAN KİŞİ TUTUKLANDI

, Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle tutuklandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak" suçlarından mahkemeye sevk edilen zanlı Y.A'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Y.A'nın atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan iki kişinin şüpheliyi teşhis ettikleri ve olay yerinde kendi çektikleri görüntüde şüphelinin ormanı yaktığını ilişkin anların bulunduğu, ayrıca olay yeri güvenlik kamera görüntüleri ve MOBESE kameralarında şüphelinin yer aldığı öğrenildi. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan iki kişinin şüpheliyi ilk alanında gördükleri ve yapmış oldukları takipte ikinci yangın alanında zanlının elindeki çakmakla yangın çıkardığı gördüklerini beyan ettikleri belirtildi.

Son dakika: Pendik Kurtköy'de orman yangını SON DAKİKA: PENDİK KURTKÖY'DE ORMAN YANGINI

PKK terör örgütü güdümünde paylaşım yapan bir hesaptan orman yangının hemen ardından, orman yangının PKK tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin tweet atıldığı, şüphelinin telefonunda yapılan incelemede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütü üyelerinin isimlerinin zikredildiği şarkının bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin kullandığını beyan ettiği sosyal medya hesabında da Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, terör örgütü mensuplarınca giyilen kıyafet ve yine örgüt mensuplarınca kullanılan kalaşnikof fotoğrafını paylaştığı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça zanlının terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün almış olduğu karar doğrultusunda orman yangını çıkardığı savcılıkça ifade edildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 19 Eylül'de çıkan yangın sonucu, bir şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlının terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlenmişti. Bu doğrultuda şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

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