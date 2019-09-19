Son dakika: Pendik Kurtköy'de orman yangını
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
Son dakika haberine göre Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Adana'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!
- DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir?
- Magandalar trafiği birbirine kattı
- AFAD’dan Tuzla'daki fabrika yangını hakkında açıklama
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Karşıya geçerken yaşlı adama otomobil çarptı
- Talihsiz aslan ava giderken av oldu!
- İzmir'de 4 ayrı botta 251 göçmen yakalandı
- Kuzeni başkasıyla nişanlanınca dehşet saçtı!
Daha Fazla Gör
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?