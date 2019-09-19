Son dakika: Pendik Kurtköy'de orman yangını

Son dakika haberine göre Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.



Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.



