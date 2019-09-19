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Son dakika: Pendik Kurtköy'de orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
PENDİK KURTKÖY'DE KORKUTAN YANGIN

Son dakika haberine göre 'de bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Son dakika: Pendik Kurtköy'de orman yangını SON DAKİKA: PENDİK KURTKÖY'DE ORMAN YANGINI

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.

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