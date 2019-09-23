Sezaryen doğum yapmak isteyenler dikkat! Uzman isim uyardı, büyük riski var...

Sezaryen doğumla ilgili Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke'den kritik uyarılar geldi. Karateke, sezaryen doğum yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu ve sezaryen doğumdaki riskleri açıkladı. İşte ayrıntılar...

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, AA'ya yaptığı açıklamada, gebelik döneminin sağlıklı tamamlanmasının hem anne hem de bebek açısından çok önemli olduğunu söyledi.



Gebelikte kanamanın ciddi sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken Karateke, anne adaylarının gebeyken yaşadığı kanamaların başlıca sebebinin plasentanın önde yerleşmesi ya da rahime yapışık halde bulunması olduğunu aktardı.