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Son dakika: Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
PENDİK'TEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

'te dün saat 17,30 sularında ormanlık alanda çıkmış ve ekiplerin 1 saatlik çalışmasından sonra söndürülmüştü. Orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiği'nden Pendik'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir" denildi.

Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Dün yaşanan gelişmelerden sonra orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında | Video PENDİK'TEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA | VİDEO

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü. Ekiplerin 1 saatlik zorlu çalışmasından sonra söndürülen orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

KAMERAYA YAKALANDI

Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polise de ulaşan görüntüler üzerine gözaltına alınan şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. Pendik Kurtköy'de çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar görmüştü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bu arada Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

İşte Pendik'teki orman yangınından bir kare;

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neco neco

İÇİMİZDEKİ HAİNLER ÇOK FAZLA BU VE TERÖR SUÇU KADIN VE ÇOCUK CİNAYET İSTİSMAR SUÇU İŞLEYENLERİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI ÇOK MANTIKLI..... CAYDIRICI CEZALAR NE ZAMAN GELECEK.........

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 13:40
cuma cuma

orman yakan şerefsizleri asın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 12:12
sevket ağa&#231; sevket ağaç

ormak yakmak vatan hainliğinden hiç bir farkı yok bence yakanı yakarak yok edilmeli cezası bu hemen bazı suçlar için idam getirilmeli

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evet1
hayır0
cevapla 20.09.2019 11:45
1926 1926

orman yakma işleri kahpe pkknın işleridir..

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evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 11:25
Cem Cem

Bu nasıl bir vicdansızlıktır aklım almıyor bunu yapan insan olamaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 11:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

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