Son dakika: Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

İstanbul Pendik'te dün saat 17,30 sularında ormanlık alanda yangın çıkmış ve ekiplerin 1 saatlik çalışmasından sonra söndürülmüştü. Orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiği'nden Pendik'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir" denildi.

Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Dün yaşanan gelişmelerden sonra orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü. Ekiplerin 1 saatlik zorlu çalışmasından sonra söndürülen orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

KAMERAYA YAKALANDI

Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polise de ulaşan görüntüler üzerine gözaltına alınan şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. Pendik Kurtköy'de çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar görmüştü.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Bu arada İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.