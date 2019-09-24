Son dakika: Hatay'da feci kaza! Göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
Son dakika haberi... Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Feci kaza Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Reyhanlı-Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kazada kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi. Kazaya ilişkin Hatay Valiliği'nden açıklama geldi.
HATAY VALİLİĞİ: 6 ÖLÜ, 27 YARALI VAR
Hatay Valiliği, kazada 6 kişinin öldüğünü ve 27 kişinin de yaralandığını duyurdu ve göçmenlerin Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıdığını açıkladı.
Kaza ardından ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilmiş ve yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
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