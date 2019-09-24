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Son dakika: Hatay'da feci kaza! Göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
HATAY'DA FECİ KAZA: 6 ÖLÜ, 27 YARALI!

Son dakika haberi... Valiliği, Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Feci 'ın Reyhanlı ilçesi Reyhanlı-Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kazada kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi. Kazaya ilişkin 'nden açıklama geldi.

Hatay'da feci kaza! Göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı HATAY'DA FECİ KAZA! GÖÇMENLERİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 27 YARALI

HATAY VALİLİĞİ: 6 ÖLÜ, 27 YARALI VAR

Hatay Valiliği, kazada 6 kişinin öldüğünü ve 27 kişinin de yaralandığını duyurdu ve göçmenlerin Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıdığını açıkladı.



Kaza ardından ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilmiş ve yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

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