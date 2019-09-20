Bakan Pakdemirli: Pendik'teki orman yangınında terör bağlantısı tespit ettik

Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın ile ilgili olarak "terör bağlantısı olduğunu tespit ettik" dedi..

Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Dün yaşanan gelişmelerden sonra orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

PENDİK'TEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA | VİDEO

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü. Ekiplerin 1 saatlik zorlu çalışmasından sonra söndürülen orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

KAMERAYA YAKALANDI

Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polise de ulaşan görüntüler üzerine gözaltına alınan şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. Pendik Kurtköy'de çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar görmüştü.





İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Bu arada İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

PAKDEMİRLİ: TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

İzmir programı kapsamında Kınık ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Pakdemirli, daha sonra Bakırçay Kanal Temizliği Şantiyesi'ne geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir zanlının yakalandığını anımsattı.

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüğünü aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Duyarlı bir vatandaşımızın cep telefonu kamerasıyla çekip kolluk kuvvetlerine iletmiş olduğu bir ihbarla başlayan, tespitle devam eden ve yakalanmayla da sonuçlanan bir durumla karşı karşıyayız. Bu yaz yangınlar çıktığından beri birçok yangınla ilgili ciddi şüphelerimiz olduğunu söylemiştim. Çünkü aynı anda aynı yerde veya aynı anda çok farklı lokasyonlarda farklı farklı yangınların çıkması nedeniyle bu işin kasıtlı ve terörle ilgili olabileceğine dair benim de bazı tespitlerim olmuştu. Takip eden günlerde de seyreden yangınların çoğunun PKK tarafından üstlenilmesi vardı. Bununla ilgili araştırmalar, kolluk kuvvetlerimiz tarafından devam ediyor. Ancak bugün yakalanan vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut. Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz."

Ülke genelinde ve İzmir'de, siyasetçilerin bu işi bir türlü kabullenmediğine dikkati çeken Pakdemirli, muhalefet temsilcilerinden de terör örgütünün çıkardığı yangınları lanetleyen açıklamalar beklediklerini belirtti.

Tuncay Özkan'ın yangınlarla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Pakdemirli, "Bu milletvekilimiz lanetlerse muhatap alabiliriz. Önce dediler ki 'siz bu işe müdahale edemediniz.' PKK üstlendi. 'Yok. Siz yakmadınız, AK Parti söndüremedi' dediler. Gene ortaya PKK ile ilgili bir durum çıktı. Ne açıklayacaklarını merak ediyorum. Milletvekillerimizi kamuoyunun vicdanına terk ediyorum." diye konuştu.