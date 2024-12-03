ODTÜ’lü emekli profesörü Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile dolandırdılar! İfadesi ortaya çıktı

Dolandırıcıların son hedefi 80 yaşındaki ODTÜ'lü emekli profesör oldu. Bozcaada'da eşiyle birlikte mütevazi bir yaşam süren Ordinaryüs Profesör A. Hamdi Peynircioğlu'nun oğlu Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "MİT mensubuyuz" diyerek kendisini arayan şüphelilere, 35 milyon TL kaptırdı.
Sabah'ın haberine göre Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda; 10 şüpheli, başka bir profesörü dolandırmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
"ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNİ OKUYUP AĞLADILAR"
Emekli profesör, 35 milyon lirasını nasıl kaptırdığını detaylı bir şekilde anlattı. İlk aramanın 24 Temmuz'da olduğunu belirten Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "11 sıralarıydı. Eşimin hattından aradılar. Kendisini MİT'ten biri olarak tanıttı. Daha sonra tekrar aradı bu sefer telefonu ben açtım. Bize resimlerimizin değişik olduğu kimliklerimizin resmini attı. Ardından özel bir bankadan benim ve eşim adına gönderilmiş dekontları bizimle paylaştı. Sonra hemen sildi. Makbuzlarda eşim ve benim adım geçiyordu. Terör örgütü FETÖ'ye hesaplarınızdan para aktarılmış dediler. Daha sonra bu görüntüleri sildirdiler. Bize dolandırılan insanların videolarını izlettirip sizde bunlar gibi mağdur olabilirsiniz dediler. Bizi ikişer saat aramaya başladılar. Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyup ağladılar. Bu bir vatan borcu dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler bizde onlara inandık" dedi.
FARKLI TARİHLERDE PARA TESLİM ETTİ!
Dolandırıcıların hangi bankada hesabımız olduğunu tek tek sorduğunu söyleyen Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "Edevlet şifrelerimizi istediler. Biz de güvenip onlara verdik. İsimlerini, Zafer Aktaş, Selami Yıldız, İlyas Kayış, Atalar Yıldırım olarak tanıttılar. Biz daha çok Selami Yıldız ile görüştük. Bize hesaplarımızın korumaya alındığını söylediler. Paralarımızı çekip teslim etmemizi söylediler. Biz de, ilk etapta 05.08.2024 tarihinde 409 bin 509 dolar, 12.08.2024 tarihinde 70 bin dolar, 250 bin euro, 74 bin sterlin, 06.09.2024 tarihinde 174 bin 587 dolar parayı önce Güzelyalı taraflarında arından İntepe de ve son olarak Ezine taraflarında gözlüklü bir beye teslim ettik" diye konuştu.