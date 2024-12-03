ODTÜ'lü emekli profesörü Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile dolandırdılar! İfadesi ortaya çıktı

Çanakkale'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılara 35 milyon lira kaptıran ODTÜ'lü emekli profesör Bekir Nihad Peynircioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. 80 yaşındaki profesör, nasıl dolandırıldığını adım adım anlatırken, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini hep bir ağızdan okuyup ağladılar. Bu bizi çok etkiledi, inandık. Bu bir vatan borcu dediler." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.12.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 09:09 PAYLAŞ ABONE OL

Dolandırıcıların son hedefi 80 yaşındaki ODTÜ'lü emekli profesör oldu. Bozcaada'da eşiyle birlikte mütevazi bir yaşam süren Ordinaryüs Profesör A. Hamdi Peynircioğlu'nun oğlu Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "MİT mensubuyuz" diyerek kendisini arayan şüphelilere, 35 milyon TL kaptırdı.

Sabah'ın haberine göre Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda; 10 şüpheli, başka bir profesörü dolandırmaya çalıştıkları sırada yakalandı. "ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNİ OKUYUP AĞLADILAR" Emekli profesör, 35 milyon lirasını nasıl kaptırdığını detaylı bir şekilde anlattı. İlk aramanın 24 Temmuz'da olduğunu belirten Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "11 sıralarıydı. Eşimin hattından aradılar. Kendisini MİT'ten biri olarak tanıttı. Daha sonra tekrar aradı bu sefer telefonu ben açtım. Bize resimlerimizin değişik olduğu kimliklerimizin resmini attı. Ardından özel bir bankadan benim ve eşim adına gönderilmiş dekontları bizimle paylaştı. Sonra hemen sildi. Makbuzlarda eşim ve benim adım geçiyordu. Terör örgütü FETÖ'ye hesaplarınızdan para aktarılmış dediler. Daha sonra bu görüntüleri sildirdiler. Bize dolandırılan insanların videolarını izlettirip sizde bunlar gibi mağdur olabilirsiniz dediler. Bizi ikişer saat aramaya başladılar. Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyup ağladılar. Bu bir vatan borcu dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler bizde onlara inandık" dedi.