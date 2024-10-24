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Bakanlık yeni hileli ürünleri duyurdu! Hazarcan sucukları 'dil'e geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 10:16
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Bakanlık yeni hileli ürünleri duyurdu! Hazarcan sucukları ’dil’e geldi

Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşalanmaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni firmaları ekledi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde Umut Atılgan Et ve Et ürünleri markasına ait işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, Hazarcan markalı sucukta da sakatat dil tespit edildi. Öte yandan zeytinyağ hilesinde birçok farklı firma ile listede yer alan Sabri Akın'ın yeni hileli ürünleri de ifşalandı. İşte detaylar...

Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR İFŞA EDİLDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Umut Atılgan Et ve Et ürünleri markasına ait işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildiUmut Atılgan Et ve Et ürünleri markasına ait işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi

SUCUKTAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Son testlerde Umut Atılgan Et ve Et ürünleri markasına ait işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, Hazarcan markalı sucukta da sakatat dil tespit edildi.

Tarım Bakanlığı'nın ifşaladığı ürünler arasında yer alan Ayvalık Yörem zeytinyağıTarım Bakanlığı'nın ifşaladığı ürünler arasında yer alan Ayvalık Yörem zeytinyağı

ZEYTİNYAĞINDA HİLE! YİNE AYNI FİRMA

Ege Bölgesi'ndeki zeytinyağıyla meşhur yerlerdeki zeytinyağları da sahte çıktı. Daha önce yayınlanan listelerin neredeyse hepsinde yer alan Onay Ticaret-Sabri Akın bu listede yer aldı.

BİRÇOK HİLELİ MARKANIN SAHİBİ: SABRİ AKIN

Bakanlığın listesinde zeytinyağı firmaları da yer aldı. Çok sayıda markanın yer aldığı listedeki birçok firmanın Bursa'da faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait oldukları ve hileli oldukları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladıTarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı

Sabri Akın adına kayıtlı olan Onay Ticaret'in zeytinyağı markalarının hileli olduğu tespit edildi. Gıda teröristlerinin ürettiği zeytinyağının içinde tohum yağı ortaya çıkarken o markaların ünlü e-ticaret sitelerinde de satıldığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı .Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı .

İŞTE O HİLELİ ZEYTİNYAĞLARI

Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret'in ürettiği hileli zeytinyağı markaları ise şu şekilde:

-Lüx Ayvalık, Şirince Taş Baskı

- Zeytinören Yeni Mahsul, Egelim Naturel Olive Oil,

-Körfez Altınova, Ayvalık Kooperatif, Bigalım,

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı.Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı.

-Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme,

-Yeni Körfez, Ayvalık, Ege Tarım Birlik,

-Ayvalık Yörem, Yeni Ayvalık, Yeşil Ayvalık,

-Ayvalık İncesi, Egeden, Yeşil Ayvalık, Meşa Diva, TVK Tarım.

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