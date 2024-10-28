Bakanlık yeni hileli ürünleri duyurdu! Peynirin raf ömrünü uzatmak için antibiyotik

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmişti. Birçok markanın ürünlerinde taklit ve tağşiş çıktı.

Buna göre Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 109, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 705 firma katılarak sakıncalı üretim yapan firmaların sayısı 814'e çıktı.

(28.10.2024) Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine bugün eklenen iki ürün şöyle:

TULUM PEYNİRİ

Diyarbakır firması Yöresel Çermik Peynircilik, Kenan Demirhan'ın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peyniri. Tulum peynirine bitkisel yağ ve çabuk bozulmasını önlemek için insan sağlığına zararlı natamisin eklendiği görüldü.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olan ve bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili olan bir bileşiktir. Genellikle gıda koruyucu olarak kullanılır ve özellikle süt ürünleri, et ve bazı işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek için tercih edilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinde bu maddeyi içeren ürünlerin sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtilmiştir.

ZEYTİNYAĞI

Bir diğer firma ise Mersin'den Çırpır Doğal Köy Ürünleri'nin sattığı zeytinyağı oldu. Bu zeytinyağından tohum yağları çıktı.