Gıdada taklit tağşiş listesi güncellendi! Et dönere dil koydular sütsüz peynir yaptılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR İFŞA EDİLDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Bursa’da faaliyet gösteren Kral FastFood’un pişmiş et dönerinde sakatat (Dil) tespit edildi.

PİŞMİŞ ET DÖNERDEN DİL ÇIKTI

Son testlerde Bursa'da faaliyet gösteren Kral FastFood'un pişmiş et dönerinde sakatat (Dil) tespit edildi.

SÜTSÜZ PEYNİR YAPMIŞLAR

Naci Oba'nın tam yağlı taze eritme peynirinin koyun sütsüz olduğu belirlendi.

Onay Ticaret-Sabri Akın bu listede yer aldı

ZEYTİNYAĞINDA HİLE! YİNE AYNI FİRMA

Ege Bölgesi'ndeki zeytinyağıyla meşhur yerlerdeki zeytinyağları da sahte çıktı. Daha önce yayınlanan listelerin neredeyse hepsinde yer alan Onay Ticaret-Sabri Akın bu listede yer aldı.

BİRÇOK HİLELİ MARKANIN SAHİBİ: SABRİ AKIN

Bakanlığın listesinde zeytinyağı firmaları da yer aldı. Çok sayıda markanın yer aldığı listedeki birçok firmanın Bursa'da faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait oldukları ve hileli oldukları belirlendi.

.Sabri Akın adına kayıtlı olan Onay Ticaret'in zeytinyağı markalarının hileli olduğu tespit edildi. Gıda teröristlerinin ürettiği zeytinyağının içinde tohum yağı ortaya çıkarken o markaların ünlü e-ticaret sitelerinde de satıldığı öğrenildi.

İŞTE O HİLELİ ZEYTİNYAĞLARI

Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret'in ürettiği hileli zeytinyağı markaları ise şu şekilde:

-Lüx Ayvalık, Şirince Taş Baskı

- Zeytinören Yeni Mahsul, Egelim Naturel Olive Oil,

-Körfez Altınova, Ayvalık Kooperatif, Bigalım,

-Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme,

-Yeni Körfez, Ayvalık, Ege Tarım Birlik,

-Ayvalık Yörem, Yeni Ayvalık, Yeşil Ayvalık,

-Ayvalık İncesi, Egeden, Yeşil Ayvalık, Meşa Diva, TVK Tarım.

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR - 12 KASIM 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR - 12 KASIM 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı