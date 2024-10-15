Hilekarlığı bakanlık ifşa etti! Zeytinyağında 21 marka tek isim: Sabri Akın | İşte o hileli markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim 2024'te Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları tek tek ifşa etti. Bu kapsamda başta bilinen firmalar olmak üzere çok sayıda markanın insan sağlığıyla oynadığı ve hilekarlık yaptığı tespit edildi.

Gıda güvenliği konusunda vatandaşların endişeleri devam ederken bakanlığın ifşa ettiği firmalar arasında yemek sektöründen bilinen markalar da yer aldı. Köfteci Yusuf'un kullandığı etlerde domuz eti tespit edildi.

Bu skandal tepkilerin odağında yer alırken listedeki birçok markanın kırmızı et ürünlerinde tavuk eti, at ve eşek eti gibi karışımların kullanılması lahmacun harcında ise sakatat ve diğer düşük maliyetli malzemelerin kullandığı ortaya çıktı.

21 HİLELİ MARKANIN SAHİBİ: SABRİ AKIN

Bakanlığın listesinde zeytinyağı firmaları da yer aldı. Çok sayıda markanın yer aldığı listedeki 21 firmanın Bursa'da faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait oldukları ve hileli oldukları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı

Sabri Akın adına kayıtlı olan Onay Ticaret'in 21 zeytinyağı markasının hileli olduğu tespit edildi. Gıda teröristlerinin ürettiği zeytinyağının içinde tohum yağı ortaya çıkarken o markaların ünlü e-ticaret sitelerinde de satıldığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı .

İŞTE O HİLELİ ZEYTİNYAĞLARI

Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret'in ürettiği hileli zeytinyağı markaları ise şu şekilde:

-Lüx Ayvalık, Şirince Taş Baskı

- Zeytinören Yeni Mahsul, Egelim Naturel Olive Oil,

-Körfez Altınova, Ayvalık Kooperatif, Bigalım,

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı.

-Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme,

-Yeni Körfez, Ayvalık, Ege Tarım Birlik,

-Ayvalık Yörem, Yeni Ayvalık, Yeşil Ayvalık,

-Ayvalık İncesi, Egeden, Yeşil Ayvalık, Meşa Diva, TVK Tarım.