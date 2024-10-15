Hilekarlığı bakanlık ifşa etti! Zeytinyağında 21 marka tek isim: Sabri Akın | İşte o hileli markalar
Gıda terörüne geçit vermeyen Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerle insan sağılığıyla oynayan hilekar markaları tek tek ifşaladı. Bakanlığın yayınladığı hileli gıdalar listesinde yer alan 21 farklı markanın sahibi Sabri Akın dikkat çeken isimlerden biri oldu. İnternet üzerinden de satışı yapılan o zeytinyağı markalarının sahibi Sabri Akın'ın insan sağlığıyla oynadığı ortaya çıktı. İşte Sabri Akın'a ait o markalar ve haberin detayları....
Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim 2024'te Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları tek tek ifşa etti. Bu kapsamda başta bilinen firmalar olmak üzere çok sayıda markanın insan sağlığıyla oynadığı ve hilekarlık yaptığı tespit edildi.
Gıda güvenliği konusunda vatandaşların endişeleri devam ederken bakanlığın ifşa ettiği firmalar arasında yemek sektöründen bilinen markalar da yer aldı. Köfteci Yusuf'un kullandığı etlerde domuz eti tespit edildi.
Bu skandal tepkilerin odağında yer alırken listedeki birçok markanın kırmızı et ürünlerinde tavuk eti, at ve eşek eti gibi karışımların kullanılması lahmacun harcında ise sakatat ve diğer düşük maliyetli malzemelerin kullandığı ortaya çıktı.
21 HİLELİ MARKANIN SAHİBİ: SABRİ AKIN
Bakanlığın listesinde zeytinyağı firmaları da yer aldı. Çok sayıda markanın yer aldığı listedeki 21 firmanın Bursa'da faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait oldukları ve hileli oldukları belirlendi.
Sabri Akın adına kayıtlı olan Onay Ticaret'in 21 zeytinyağı markasının hileli olduğu tespit edildi. Gıda teröristlerinin ürettiği zeytinyağının içinde tohum yağı ortaya çıkarken o markaların ünlü e-ticaret sitelerinde de satıldığı öğrenildi.
İŞTE O HİLELİ ZEYTİNYAĞLARI
Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret'in ürettiği hileli zeytinyağı markaları ise şu şekilde:
-Lüx Ayvalık, Şirince Taş Baskı
- Zeytinören Yeni Mahsul, Egelim Naturel Olive Oil,
-Körfez Altınova, Ayvalık Kooperatif, Bigalım,
-Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme,
-Yeni Körfez, Ayvalık, Ege Tarım Birlik,
-Ayvalık Yörem, Yeni Ayvalık, Yeşil Ayvalık,
-Ayvalık İncesi, Egeden, Yeşil Ayvalık, Meşa Diva, TVK Tarım.