Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı! Valiye şikayet etmekle tehdit etti

Aksaray-Ankara Karayoluna çıkan alkollü sürücü çok gitmeden tali yola döndüğü esnada önce kaldırıma, sonra da trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücüsü, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle çok kaçamadan yakalandı. Yakalanmasına rağmen polis ekiplerine ısrarla sürücünün kendisi olmadığını söyleyen sürücü S.A. ile polis arasında tam bir imtihan başladı.

Alkollü şekilde polisten kaçtı kaza yapıp yakalanınca polisi tehdit etti (İHA)



"TERÖRİST YAKALASAN BU MUAMELEYİ YAPMAZSIN"

Polise güçlük çıkaran alkollü sürücü, memurlara karşı da olmayacak sözler sarf etti. Polis ekiplerinin görevini yapmasına tepki gösteren alkollü sürücü S.A., "Ne yaptık abi? Özür dilerim, terörist yakalasan bu muameleyi yapmazsın komiserimi özür dilerim. Ben sakinim, olabilir. Ben bir insana zarar vermedim, bir şey yapmadım" dedi.

Ardından ısrarla arabayı kullanmadığını iddia eden alkollü sürücü kendi senaryosunu kendi yazıp polis memurlarına böyle okudu; "Ben arabayı kullanmıyorum. Kardeşim, arabayı ben kullanmıyorum. Ben gideceğim, beni durdurabileceğin bir kavram yok. Araç benim üzerime, adam alkollü kaçmış. Benim suç unsuru bir kavramım yok. Beni burada durduramazsın. Bu arkadaş arabayı vurdu, kaçtı gitti buradan. Ben burada kaldım. Ben bu arabayı kullanmıyordum. Birbirimizi yormayalım."