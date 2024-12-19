Turistik Doğu Ekspresi yine seferlere başlıyor! Bakan tarihi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin 23 Aralık itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yeni sezonda toplam 60 sefer düzenleneceğini ve yaklaşık 10 bin 500 kişiye hizmet verileceğini ifade etti.

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:05 PAYLAŞ ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine 23 Aralık Pazartesi günü başlayacağını ve toplam 60 sefer gerçekleştirileceğini belirterek, "Yeni sezonda yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz." dedi. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine 23 Aralık Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, 29 Mayıs 2019 tarihinde Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferini yaptığını hatırlatarak, "Trenimiz ile 2019 yılından bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Yeni sezonda da yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi toplam 60 seferle 10 bin 500 kişiye hizmet verecek (A Haber arşiv) İLK SEFER, TARİHİ ANKARA GARI'NDAN BAŞLAYACAK

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere toplam 60 sefer yapacağını kaydederek, "Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp 2 Mart 2025 tarihinde Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferi ile sonlanacak. Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars-Ankara yönündeki seferler ise çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşecek. Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan 13.45 hareket saati ile başlayacak. Erzincan'da 2 saat 30 dakika Erzurum'da ise 4 saatlik mola verecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise 21.05 hareket saati ile başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saatlik duruş yaparak yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak." dedi.