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Hileli ürünler listesi güncellendi! Kıyma ve sucuktan kanatlı eti çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2024 09:53
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Hileli ürünler listesi güncellendi! Kıyma ve sucuktan kanatlı eti çıktı

Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni ürün ve firmaları da ekledi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde Mersin Yenişehir’de faaliyet gösteren Pozcu kasabı ile İstanbul Et ve Şarküteri’nin dana/kuzu kıymalarında kanatlı eti tespit edildi. Öte yandan Afyonkarahisar’da üretim yapan Yensel marka ile İsmail Dönmez Osmanlı sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti olduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Yensel marka sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildiYensel marka sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi

KIYMA VE SUCUKTA KANATLI ETİ

Son testlerde Mersin Yenişehir'de faaliyet gösteren Pozcu kasabı ile İstanbul Et ve Şarküteri'nin dana/kuzu kıymalarında kanatlı eti tespit edildi.

Öte yandan Afyonkarahisar'da üretim yapan Yensel marka ile İsmail Dönmez Osmanlı sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti olduğu açıklandı.

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