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Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber’de

Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 10.03.2025 01:36
Güncelleme:10.03.2025 01:41
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak 1 gün sonra vefat eden Ece Gürel'in ölümü akıllar birçok soru işaretini bıraktı. Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşma ortaya çıkmıştı. Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda "Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı." dediği ortaya çıkmıştı. Mesajların okunmasından birkaç saat sonra ise peyzaj mimarı Gürel'e ait eşyalar bulunmuştu. İşte o mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında yayınlandı.
Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber’de
Arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber’de!
Arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber'de!
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