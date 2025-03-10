Haberler Tıkla Haberleri Gülümseten anlar! Küçük kızın Vali Aydoğdu'nun yanaklarını sıktı

Gülümseten anlar! Küçük kızın Vali Aydoğdu'nun yanaklarını sıktı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı. İftar sonrası kafede oturan gençleri ziyaret Vali Aydoğdu küçük kızın ilgisi ile karşılaştı. Minik kız iki eliyle Aydoğdu'nun yanağını sıkarak sevgisini gösterdi. O anlar yürekleri ısıtırken Vali Aydoğdu çocuk ile olan diyaloğunu sosyal medya hesabından "Kahve içerken yakaladı; Bırakmam diye tutturdu" notuyla takipçileriyle paylaştı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 00:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 00:46
ABONE OL
VALİ AYDOĞDU’NUN YANAKLARINI SIKTI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun iki eliyle yanağını sıkarak sevgisini gösteren küçük kız çocuğu yürekleri ısıttı.

KÜÇÜK KIZ VALİNİN YANAKLARINI SIKTI

Erzincan'da 7'den 70'e vatandaşlarla bir araya gelip gönüllere dokunan Vali Aydoğdu, bugün iftar sonrası kafede oturan gençleri ziyaret etti. Gençlerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Hamza Aydoğdu'nun masasına bu sırada küçük bir kız çocuğu misafir oldu.

VALİNİN YANAKLARINI SIKTI

Vali Aydoğdu ile kısa sürede samimiyet kuran çocuk şirinliğiyle dikkat çekti. İki eliyle Vali Aydoğdu'nun yanaklarını sıkan ve sevgisini gösteren çocuk görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

"BIRAKMAM DİYE TUTTURDU"

Vali Aydoğdu çocuk ile olan diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kahve içerken yakaladı; Bırakmam diye tutturdu" notuyla takipçileriyle paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA