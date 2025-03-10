Ariel'e Ticaret Bakanlığından ceza! Reklamlarla halkı yanıltmışlar! Tek yıkama iddiası fos çıktı

Yanıltıcı reklamlarla mücadele kapsamında incelemelerde bulunan Ticaret Bakanlığı, bu kez ünlü temizlik markası Ariel'e cezayı kesti. Procter & Gamble isimli firmaya ait olan "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli deterjanın televizyon reklamlarında yer alan "tek yıkamada çıkarıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 12:03 PAYLAŞ ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı reklamlara karşı yürüttüğü denetimlerde bu kez ünlü temizlik markası Ariel'i mercek altına aldı. Procter & Gamble firmasına ait "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" toz deterjanının televizyon reklamları, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine incelendi. Reklamlarda, markanın rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddia edilirken, yapılan analizlerde bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

Ariel'in söz konusu ürünü (A Haber arşiv) İDDİALAR İSPATLANAMADI

Sabah'ın haberine göre Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemede, markanın reklamlarında "hane halkı tercihlerine göre rakipleri 2 ölçek kullanırken, Ariel'in 1 ölçekle temizlik sağladığı" yönünde bir sunum yapıldığı belirlendi. Ancak bu iddiaları desteklemek amacıyla sunulan IPSOS raporunun geçerli olmadığı, karşılaştırmalı testlerin de doğru koşullarda yapılmadığı tespit edildi. Kurul raporunda, Ariel'in 'daha az ölçek kullanımı' ve 'bütçe tasarrufu' gibi üstün performans iddialarını bilimsel olarak ispatlayamadığı vurgulandı.