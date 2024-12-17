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Bir İETT faciası daha! Başakşehir'de kaldırımda can aldı

İstanbul'da sık sık yaşanan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Ersin hayatını kaybederken Ali Tiyek yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:15
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BİR İETT FACİASI DAHA! BAŞAKŞEHİR’DE KALDIRIMDA CAN ALDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Yazıcı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptı.

Başakşehir'de İETT otobüsü can aldı (DHA)Başakşehir'de İETT otobüsü can aldı (DHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ömer Ersin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Ali Tiyek'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Başakşehir'de İETT otobüsü can aldı (DHA)Başakşehir'de İETT otobüsü can aldı (DHA)

Polis ekipleri ise otobüs şoförü Hidayet Yazıcı'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Adamların kaldırımda yürüme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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