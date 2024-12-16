İETT otobüsü altında can vermişti! Dehşet anları kamerada

Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Beşiktaş'ta Lütfiye Koyunoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün durağa girdiği sırada Koyunoğlu'nun yolda yürüdüğü anlar görülüyor. Koyunoğlu kaldırıma doğru yürüdüğü sırada otobüs kadına çarpıyor.

Kaza sonrası Lütfiye Koyunoğlu hayatını kaybetti (DHA)

İETT ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesi alınarak 'Taksirle öldürme' suçundan hakkında adli işlem yapılan Kemal B., adliyeye sevk edildi.

"KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU"

Olayla ilgili konuşan esnaf ise, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü." dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.