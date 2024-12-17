Chelsea’ye şok! Bonservisine 70 milyon euro ödemişlerdi dopingli çıktı

Mudryk Chelsea'de 10 numaralı formayı giyiyordu (Reuters)



"ASLA BİLEREK YASAKLI MADDE KULLANMADIM"

Mudryk sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu benim için tam bir şok oldu çünkü asla bilerek yasaklı bir madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim. Bunun nasıl olabildiğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum. Hiçbir yanlış yapmadığımı biliyorum ve en kısa sürede sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem."

4 YIL MEN CEZASI GÜNDEMDE

Mykhaylo Mudryk'e anti-doping kurumu UK Anti-Doping'in 4 yıl men cezası vereceği konuşuluyor.