İstanbul’da İETT otobüsleri dehşet saçtı! 3 ayrı kazada 2 ölü

İstanbul'da Beşiktaş Beyoğlu ve Beykoz'da İETT otobüslerinin kazasında korku dolu dakikalar yaşanırken acı haber geldi. Ayrı ayrı yaşanan kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TA KADIN OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI!

Büyükdere Caddesi'nde, Sarıyer istikametine seyreden Kemal B. (61) idaresindeki 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye K'ye (38) çarptı. Otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, Lütfiye K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü Kemal B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Lütfiye K'nin cenazesi araçla morga gönderildi. Durakta simit satan görgü tanığı, bir kadının çığlığını duyduğunu, olay yerinde Beşiktaş Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin olduğunu, hemen ambulans çağırdıklarını anlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

BEYKOZ

İstanbul Beykoz'da şarampole kayan boş İETT otobüsü, vinç yardımıyla çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Yalıköy Mahallesi Baharatçı Sokak'ta İETT otobüsü, şoförü indikten sonra şarampole doğru kaydı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla çıkarılan otobüs, çekiciyle olay yerinden götürüldü.

BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜNÜ ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çarptığı 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu mevkisindeki duraktan hareket eden İETT otobüsü, geri manevra yaptığı sırada Nesrin Cuma'ya (11) çarptı. Otobüsün sürücüsü, çevredekilerin bağırışları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nesrin Cuma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.