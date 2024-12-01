Başakşehir'de feci kaza! İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
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Başakşehir'de park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana giren özel halk otobüsünün şoförü yaralandı. Şoför, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ziya Gökalp Mahallesi Melikşah Caddesi'nde yolcusuz şekilde ilerleyen Ercan Uçar yönetimindeki 34 HO 2325 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 FEK 331 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Ardından kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.
Kazada araçta sıkışarak yaralanan Uçar, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.