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Tekel bayisinde sahte içki kavgası! Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Kız arkadaşının içki içtikten sonra hastaneye kaldırıldığını öğrenen bir kişi, tekel bayisini bastı. Sahte içki sattığını iddia ettiği iş yeri sahibine küfür edip saldıran adam, iş yeri sahibi tarafından sopayla darbedildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:32
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TEKEL BAYİSİNDE SAHTE İÇKİ KAVGASI!

Olay, 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın akşam saatlerinde tekel bayine giderek içki satın aldı.

Aldıklarının tamamını tüketen kadın rahatsızlanarak bir süre sonra hastaneye kaldırılırken erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber tekel bayine giderek Kazım isimli iş yeri sahibini küfrederek tehdit etti.

Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)

"SAHTE İÇKİ SATTIN" DİYE BAĞIRDI

İş yeri sahibini sahte içki satmakla suçlayan kişi, dükkandaki bir başka kişi tarafından yumruklanırken küfretmeye devam edince iş yeri sahibi tarafından bir de sopayla darbedildi.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, tarafların olayla ilgili birbirlerine şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)

Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)

Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)

Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)Kız arkadaşı fenalaşınca iş yerini bastı (DHA)

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