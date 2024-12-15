İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak evin bahçesine düştü
İstanbul'da sık sık yaşanan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. Beykoz'da park halinde bırakılan bir İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kayarak bir evin bahçesine girdi. Otobüs, uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından olay yerinden kaldırıldı.
İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI
Kaza, Beykoz Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 136B hat numaralı, 34 HO 3490 plakalı İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü sefere başlamadan önce şoförü tarafından bir süreliğine park halinde bırakıldı.
OTOBÜS KAYIP EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
Şoförün otobüsten ayrılmasının ardından İETT otobüsü yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokak üzerinde bulunan evin bahçesine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Otobüs olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
"ÇÖP ATMAYA GİTSEK VEYA BAŞKASI OLSA BÜYÜK KAZA OLURDU"
Esnaf Engin Çıtlak, "Otobüs sabit halinde dururken şoförü el frenini mi çekmedi ne yaptı bilmiyorum durduğu yerden çöp konteynerine vurdu ve aşağı devam etti. Çöp atmaya gitsek veya başkası olsa büyük bir kaza olurdu" dedi.
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