İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak evin bahçesine düştü

İETT otobüsü vinç yardımıyla kurtarıldı (İHA)





"ÇÖP ATMAYA GİTSEK VEYA BAŞKASI OLSA BÜYÜK KAZA OLURDU"



Esnaf Engin Çıtlak, "Otobüs sabit halinde dururken şoförü el frenini mi çekmedi ne yaptı bilmiyorum durduğu yerden çöp konteynerine vurdu ve aşağı devam etti. Çöp atmaya gitsek veya başkası olsa büyük bir kaza olurdu" dedi.

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