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Geçmişi katliamlarla dolu kent: Hama! Baba Esad 27 günde 30 bin sivili katletti

Suriye'de rejime karşı ilerleyiş dalga dalga yayılırken, hem harita hem de güç dengeleri değişti. 24 yıllık iktidarı bir kez daha sallantıda olan Esad koltuğunu ülkeyi 1970'te ele geçiren babası Hafız Esad'dan devraldı. Esad ailesinin başını çektiği Baas rejimi bu tarihler boyunca çok sayıda katliam yaptı. Önceki gün rejimin kaybettiği Hama kentindeki katliamlar da hala hafızalarda.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 07:59
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Geçmişi katliamlarla dolu kent: Hama! Baba Esad 27 günde 30 bin sivili katletti

Suriye'de rejim 2000 yılından beri Beşar Esad'ın elinde. 24 yıllık iktidarı bir kez daha sallantıda olan Esad koltuğunu ülkeyi 1970'te ele geçiren babası Hafız Esad'dan devraldı.

Hama'nın geçmişi katliam dolu (A HABER ARŞİV)Hama'nın geçmişi katliam dolu (A HABER ARŞİV)

Esad ailesinin başını çektiği Baas rejimi bu tarihler boyunca çok sayıda katliam yaptı.

Önceki gün rejimin kaybettiği Hama kentindeki katliamlar da hâlâ hafızalarda.

Hama'nın geçmişi katliam dolu (A HABER ARŞİV)Hama'nın geçmişi katliam dolu (A HABER ARŞİV)

Dönemin Suriye lideri Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde 30 bin sivili katletmişti.

Hama'nın geçmişi katliam dolu (A HABER ARŞİV)Hama'nın geçmişi katliam dolu (A HABER ARŞİV)

1964 yılında da İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Müslüman Kardeşler'in başını çektiği sokak protestoları, 100 dolayında kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Hama'nın geçmişi katliam dolu (A HABER ARŞİV)Hama'nın geçmişi katliam dolu (A HABER ARŞİV)

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