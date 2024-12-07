Geçmişi katliamlarla dolu kent: Hama! Baba Esad 27 günde 30 bin sivili katletti

Suriye'de rejime karşı ilerleyiş dalga dalga yayılırken, hem harita hem de güç dengeleri değişti. 24 yıllık iktidarı bir kez daha sallantıda olan Esad koltuğunu ülkeyi 1970'te ele geçiren babası Hafız Esad'dan devraldı. Esad ailesinin başını çektiği Baas rejimi bu tarihler boyunca çok sayıda katliam yaptı. Önceki gün rejimin kaybettiği Hama kentindeki katliamlar da hala hafızalarda.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 07.12.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 07:59 PAYLAŞ ABONE OL

Suriye'de rejim 2000 yılından beri Beşar Esad'ın elinde. 24 yıllık iktidarı bir kez daha sallantıda olan Esad koltuğunu ülkeyi 1970'te ele geçiren babası Hafız Esad'dan devraldı.

Hama'nın geçmişi katliam dolu (A HABER ARŞİV) Esad ailesinin başını çektiği Baas rejimi bu tarihler boyunca çok sayıda katliam yaptı. Önceki gün rejimin kaybettiği Hama kentindeki katliamlar da hâlâ hafızalarda.