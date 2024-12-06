6 Aralık İl İl Hava Durumu Raporu | Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Çoğu ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava koşulları soğuk ve yağışlı bir seyir izliyor. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede yağış etkili olurken, bazı illerde sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşüyor.
Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, özellikle Muğla çevresi, Antalya'nın batı kıyıları ve Aydın'ın kıyı bölgelerinde kuvvetli olacak. Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul'da sıcaklık 13 derece olarak ölçülürken, Edirne 14, Bursa 13, Kocaeli ise 14 dereceyle hafta sonunu karşılıyor. Hafta sonu sıcaklıklarda birkaç derecelik artış beklenirken, kuvvetli sağanak ihtimaline karşı dikkatli olunması gerekiyor. Çanakkale çevresi ve Edirne'nin güney kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilir.
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava hakim. Ankara ve Eskişehir 8 dereceyle günün en yüksek sıcaklıklarını yaşarken, Kayseri 7, Sivas ise 2 dereceyle oldukça serin bir gün geçirecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 0'ın altına düşüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, sis, buzlanma ve don olayları görülebilir.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde genel olarak az bulutlu bir hava bekleniyor. Kars 5, Malatya 6, Elazığ ve Hakkari 7 derece ile gündüzü geçirirken, gece sıcaklıklarının 0'ın altına inmesiyle buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bölgenin genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava genellikle açık ve az bulutlu. Gaziantep 11, Diyarbakır ve Adıyaman 12, Şanlıurfa ise 14 dereceyle ılık bir hafta sonu yaşayacak.
Meteoroloji, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayan vatandaşları hafta sonu beklenen kuvvetli sağanak yağışlar konusunda uyardı. İç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Sürücülerin, yağış ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
EDİRNE °C, 14°C
İSTANBUL °C, 13°C
KIRKLARELİ °C, 13°C
KOCAELİ °C, 14°C
A.KARAHİSAR °C, 7°C
DENİZLİ °C, 15°C
İZMİR °C, 17°C
MANİSA °C, 14°C
ADANA °C, 21°C
ANTALYA °C, 19°C
HATAY °C, 18°C
MERSİN °C, 21°C
ANKARA °C, 9°C
ÇANKIRI °C, 5°C
ESKİŞEHİR °C, 8°C
KONYA °C, 9°C
BOLU °C, 12°C
DÜZCE °C, 16°C
KASTAMONU °C, 5°C
ZONGULDAK °C, 13°C
AMASYA °C, 11°C
SAMSUN °C, 13°C
TOKAT °C, 7°C
TRABZON °C, 14°C
ERZURUM °C, -1°C
KARS °C, 5°C
MALATYA °C, 6°C
VAN °C, 8°C
DİYARBAKIR °C, 12°C
GAZİANTEP °C, 11°C
SİİRT °C, 11°C
ŞANLIURFA °C, 14°C