ABD’de bir uçak kazası daha! Ambulans uçak yerleşim yerine düştü

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinin kuzeydoğusunda, içerisinde 1 hasta, 2 doktor, 1 refakatçi ve 2 mürettebatın bulunduğu Learjet 55 tipi küçük bir özel jetin kalkıştan kısa bir süre sonra, Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin de bulunduğu bölgeye düştü.

Uçağın, Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gitmeye çalıştığı açıklandı. Kaza sonrası çevrede bulunan bazı evlerde yangın çıkarken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu öğrenildi.