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ABD'de bir uçak kazası daha! Ambulans uçak yerleşim yerine düştü

30 Ocak Perşembe günü ABD'nin başkenti Washington yakınlarında askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışmasının ardından bugün de bir uçak kazası haberi geldi. ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde için 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı uçak, alışveriş merkezinin yakınına düştü. Kazada çok sayıda can kaybının olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 01.02.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 07:10
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ABD’de bir uçak kazası daha! Ambulans uçak yerleşim yerine düştü

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinin kuzeydoğusunda, içerisinde 1 hasta, 2 doktor, 1 refakatçi ve 2 mürettebatın bulunduğu Learjet 55 tipi küçük bir özel jetin kalkıştan kısa bir süre sonra, Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin de bulunduğu bölgeye düştü.

ABD'DE AMBULANS UÇAK DÜŞTÜ!

Uçağın, Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gitmeye çalıştığı açıklandı. Kaza sonrası çevrede bulunan bazı evlerde yangın çıkarken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu öğrenildi.

Philadelphia'da hava ambulansı yerleşim yerine düştüPhiladelphia'da hava ambulansı yerleşim yerine düştü

FEDERAL HAVACILIK İDARESİ'NDE AÇIKLAMA

Federal Havacılık İdaresi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Learjet 55, 31 Ocak Cuma günü yerel saatle akşam 6.30 civarında, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan ayrıldıktan sonra düştü. Uçakta 6 kişi vardı. Uçak, Missouri'deki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gidiyordu." ifadeleri kullanıldı.

Philadelphia'da hava ambulansı yerleşim yerine düştüPhiladelphia'da hava ambulansı yerleşim yerine düştü

'BÖLGEDEN UZAK DURUN'

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Philadelphia'da hava ambulansı yerleşim yerine düştüPhiladelphia'da hava ambulansı yerleşim yerine düştü

Açıklamada, "Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin karşısında Cottman ve Bustelton Caddeleri yakınında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun." denildi.

Philadelphia'da hava ambulansı yerleşim yerine düştüPhiladelphia'da hava ambulansı yerleşim yerine düştü

Pensilvanya Valisi Governor Josh Shapiro, Kuzeydoğu Philadelphia'daki küçük özel uçak kazasına müdahale edilirken tüm birimlerin kaynaklarının sunulduğunu söyledi.

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