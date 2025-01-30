ABD’deki uçak kazasında hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştü. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. Uçakta 64 kişinin bulunduğu açıklanırken helikopterde 3 askerin olduğu belirtildi. Gelişmeleri bölgede bulunan AA Amerika Haberler Müdürü Can Hasasu A Haber canlı yayınında anlattı. Can Hasasu, nehirdeki suyun soğukluğuna ve buzullara dikkat çekti ve hipotermi riskinin olduğunu söyledi.
PSA Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Washington Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaşırken havada askeri Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteriyle çarpıştı. American Airlines, uçakta 60 yolcu ve dört mürettebatın bulunduğunu açıkladı.
HELİKOPTER TERS DÖNMÜŞ
Uçağın, Kansas Wichita'dan kalkan American Airlines'ın 5342 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi. Enkazların düştüğü nehir üzerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken ABD medyası kazada en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Helikopterin de suyun içinde ters dönmüş halde bulunduğu bildiriliyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına bağlanan AA Amerika Haberler Müdürü Can Hasasu anlattı.
EN GENİŞ NOKTA
AA Amerika Haberler Müdürü Can Hasasu: Kurtarma çalışmaları hala sürüyor. Helikopter bölge üzerinde uçuşlarına devam ediyor. Nehir üzerinde cenazeleri ya da kıyıya çıkmayı başaran canlı birilerini arıyor. Kazanın gerçekleştiği yer Potomac Nehri'nin en geniş olduğu yer. Burada Reagan Uluslararası Havalimanı ve askeri bir üs var. İşte tam bu nokta helikopter ile uçak çarpışıyor.
BUZULLAR KAPLI NEHİR! ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Havalar son 1 haftada ısındı. Ancak nehrin üstü hala buzullarla kaplı. Su sıcaklığı oldukça düşük. Canlı kurtulan ve suya düşen kişiler için hipotermi riski çok yüksek. Bu nedenle kazadan hemen sonra çok yoğun bir kurtarma çalışması yürütüldü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Maalesef ölü sayısının artmasını bekliyoruz. Burada umutla beklenen şey ise ne kadar canlı kurtulacağı.
KURTARMADA HİPOTERMİ RİSKİ
Uçak kazalarında karaya çarptığı zaman yangın ve patlama riski daha yüksek. Suya yani nehre düşmesi canlı kurtulma şansını yükseltiyor. Yangın riskini azaltıyor ancak suyun sıcaklığının çok düşük olması sebebiyle hipotermi riski var. Kurtarma çalışmalarının çok hızlı olması gerekir. Hava karalık ve su yolu çok geniş. İlk saatte çok hızlı bir arama çalışması yapıldı. Hareketlilik devam ediyor.
ÖZEL UÇUŞ ALANI
Kazanın olduğu yer ile Beyaz Saray'ın arası 5 kilometre mesafede. Pentagon ise sadece 1 KM mesafede yer alıyor. Böylesine bir alandan bahsediyoruz. Zaten 11 Eylül'den sonra bölge özel uçuş alanı ilan edildi. Burada uçan kuştan hesap soruluyordu. Hava trafiği çok sıkı şekilde takip ediliyor. Sivil uçakların yaklaşma yönleri bile bellidir bunun dışarısına çıkıldığı anda kırımızı alarm verilir ve püskürtme uçuşları yapılır. Kaza işte böyle bir bölgede gerçekleşti.