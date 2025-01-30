ABD’deki uçak kazasında hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı

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ÖZEL UÇUŞ ALANI

Kazanın olduğu yer ile Beyaz Saray'ın arası 5 kilometre mesafede. Pentagon ise sadece 1 KM mesafede yer alıyor. Böylesine bir alandan bahsediyoruz. Zaten 11 Eylül'den sonra bölge özel uçuş alanı ilan edildi. Burada uçan kuştan hesap soruluyordu. Hava trafiği çok sıkı şekilde takip ediliyor. Sivil uçakların yaklaşma yönleri bile bellidir bunun dışarısına çıkıldığı anda kırımızı alarm verilir ve püskürtme uçuşları yapılır. Kaza işte böyle bir bölgede gerçekleşti.