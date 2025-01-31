ABD’de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı! Pilot ile ilgili korkunç iddia

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), başkent yakınında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kaza ile ilgili hazırladığı ön güvenlik raporunda, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısı için "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal değildi" ifadesini kullandığı belirtildi.

ABD’de askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı

KULEDE ÇALIŞANLARIN SAYISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

New York Times'in incelediği, FAA'nın kazayla ilgili ön güvenlik raporunda hava trafik kontrol kulesi çalışanlarının sayısına dikkat çekildi. FAA'nın ön güvenlik raporunda, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısı hakkında "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal değildi" değerlendirilmesinin yapıldığı kaydedildi.

CNN'e bilgi veren bir kaynak da kazanın olduğu sırada iki farklı kule pozisyonunda çalışan bir hava trafik kontrolörünün bulunduğu bilgisini paylaştı. Söz konusu kaynak, hem yerel hem de helikopter trafiğini tek bir kişinin idare ettiği görev kurulumunun alışıldık bir durum olmadığını aktardı.

Bölgedeki helikopterleri yönetmekten sorumlu hava trafik kontrolörünün aynı zamanda pistlere inen ve kalkan uçakları yönlendirmekle de görevlendirildiği, normalde bu sorumlulukların tek bir kişi yerine iki kontrolör arasında paylaştırıldığı ifade edildi.