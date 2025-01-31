ABD’de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı! Pilot ile ilgili korkunç iddia

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), başkent yakınında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kaza ile ilgili hazırladığı ön güvenlik raporunda, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısı için "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal değildi" ifadesini kullandığı belirtildi.
SAĞ KURTULAN OLMADI
ABD'nin başkenti Washington DC'de Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inişe hazırlanan yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışma sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.
KULEDE ÇALIŞANLARIN SAYISINA DİKKAT ÇEKİLDİ
New York Times'in incelediği, FAA'nın kazayla ilgili ön güvenlik raporunda hava trafik kontrol kulesi çalışanlarının sayısına dikkat çekildi. FAA'nın ön güvenlik raporunda, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısı hakkında "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal değildi" değerlendirilmesinin yapıldığı kaydedildi.
CNN'e bilgi veren bir kaynak da kazanın olduğu sırada iki farklı kule pozisyonunda çalışan bir hava trafik kontrolörünün bulunduğu bilgisini paylaştı. Söz konusu kaynak, hem yerel hem de helikopter trafiğini tek bir kişinin idare ettiği görev kurulumunun alışıldık bir durum olmadığını aktardı.
Bölgedeki helikopterleri yönetmekten sorumlu hava trafik kontrolörünün aynı zamanda pistlere inen ve kalkan uçakları yönlendirmekle de görevlendirildiği, normalde bu sorumlulukların tek bir kişi yerine iki kontrolör arasında paylaştırıldığı ifade edildi.
"UYARI ÇOK GEÇ YAPILDI"
Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti. Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." diye konuşmuştu.
Trump, "Yolcu uçağında sevdikleri bulunanlar için çok ama çok üzgünüz. Hissettiğiniz acıyı ancak hayal edebiliriz. Daha kötüsü olamaz. First Lady, ben ve 340 milyon ABD'li adına kalplerimiz sizlerle birlikte paramparça oldu. Dualarımız sizinle ve önümüzdeki günlerde çok ama çok gayretli bir şekilde çalışacağız. Gözyaşlarınızı silmek ve size bağlılığımızı, sevgimizi ve desteğimizi sunmak için buradayız" dedi.
Trump, Federal Havacılık İdaresi (FAA), Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve ABD ordusunun kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığını duyurdu. ABD'nin yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin görevinin ikinci gününde bu trajik kazayla karşı karşıya kaldığını belirten Trump, "Olayın tam olarak nedenini anlamak için yorulmadan çalışacağız. Tüm ilgili kurumlar kapsamlı bir inceleme yürütüyor" dedi.
Trump, FAA'ya yeni bir komiser vekili atadığını açıklayarak, Christopher Rochelle'in bu soruşturmayı yakından takip edeceğini belirtti. "Havacılık sistemimizde çalışanlar için yalnızca en yüksek standartları uygulamak zorundayız" ifadelerini kullanan Trump, eski başkanlar Joe Biden ve Barrack Obama yönetiminin düşük standartlarını eleştirdi.
PİLOT TAM TERSİNİ YAPMIŞ
Başkan Trump, askeri helikopterin pilotunun yolcu uçağını görebileceğini ve çarpışmayı önlemek için manevra yapabilecek durumda olduğunu, ancak bunu yapmadığını belirtti. Trump, "Helikopterin durma kabiliyeti vardı. Yukarı veya aşağı gidebilirdi, dönebilirdi, hızını azaltabilirdi. Ancak, belli ki yaptığı dönüş doğru bir dönüş değildi ve kendisine söylenenin tam tersini yaptı. Helikopterin pilotu, çarpışmadan kaçınmak için birçok fırsata sahipti ama ne yazık ki bu fırsatları kullanmadı" dedi.
"SANİYELER BİLE HAYAT KURTARABİLİR"
Trump, kazanın önlenmesi için hava trafik kontrolörünün daha erken uyarı vermesi gerektiğini ancak bunun çok geç yapıldığını söyledi. Trump,"Hava trafik kontrolörü, 'Görüyor musunuz?' dediğinde artık çok az zaman kalmıştı. Sonrasında 'Takip edin' dendi ve birkaç saniye içinde çarpışma gerçekleşti. Bu tür olaylarda saniyeler bile hayat kurtarabilir" dedi.
45 SANİYE ÖNCE IŞIKLAR KAPATILMIŞ
Beyaz Saray Trump Medya Ekibi'nden Melih Göğebakan, kazanın kasıtlı olabileceğini öne sürdü. Göğebakan, "Askeri helikopterin pilotunun yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı bilinçli olarak yolcu uçağına çarptığı düşünülüyor. Çarpışmadan 45 saniye önce Blackhawk'ın tüm ışıkları söndürülmüş. Rus sporcularla ilgili olabileceği üzerinde duruluyor" dedi.
Bu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmazken, FBI ve askeri yetkililerin olayın sabotaj olup olmadığını araştırdığı bildirildi.
KARARNAME YÜRÜRLÜĞE GEÇ GİRDİ
Trump, hava trafik kontrol sistemindeki aksaklıkları gidermek için geçtiğimiz hafta bir kararname imzaladığını ancak bunun kazadan sadece birkaç gün önce yürürlüğe girdiğini belirtti.
"KALİTEYİ FEDA ETTİLER"
Trump, hava trafik kontrol sisteminde Obama yönetimi döneminde yapılan değişiklikleri eleştirerek, havadaki güvenliği sağlamak için sadece en yüksek yetkinlikteki kişilerin istihdam edilmesi gerektiğini belirtti. Trump, "Ben 2016'da geldiğimde hava trafik kontrolörleri yalnızca en yüksek zeka seviyesine sahip olanlar arasından seçiliyordu. Ancak Obama-Biden yönetimi döneminde bu standartlar düşürüldü. Çeşitlilik adına kaliteyi feda ettiler. Benim yönetimimde bu uygulamalara son verildi ve geçtiğimiz hafta en yüksek standartları geri getiren bir kararname imzaladım" dedi.
Trump, Biden yönetiminin "FAA'da çeşitlilik uğruna düşük nitelikli insanları işe aldığını" iddia ederek, bu politikaların güvenliği tehlikeye attığını belirtti. Trump, "Bu pozisyonlar için yalnızca en yetenekli kişileri işe almalıyız. İnsanların derisinin rengi veya geçmişi değil, zeka ve yetenek önemli olmalı. Bu işi sıradan insanlara yaptıramazsınız. Çünkü bunun sonuçları felaket olur" ifadelerini kullandı.