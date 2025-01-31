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Şanlıurfa'da acil serviste dehşet anları! 2 grubun bıçaklı kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup bir hastanenin acil servisinde birbirine girdi. Giderek büyüyen kavgada taraflar bıçakla birbirine saldırınca 5 kişi yaralandı. Hastanede yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:48
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HASTANEDE DEHŞET ANLARI! BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ

Şanlıurfa'da bir hastanenin acil servisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'DA HASTANEDE BIÇAKLI KAVGA KAMERADA!

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İki grup arasında hastane dışında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek hastane içerisine taşındı.

ACİLDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER: 5 YARALI

Çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Hastalar ve sağlık çalışanları ise panikle olay yerinden uzaklaştı. 5 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga sonrası hastane yetkilileri güvenlik önlemlerini artırırken, polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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