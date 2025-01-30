30 Ocak 2025, Perşembe
ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kaza neden oldu? Helikopterin radarı yok muydu? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:56