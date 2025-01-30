ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

HELİKOPTERİN RADARI YOK MUYDU?

Öğretim Üyesi Dr. Tüzün Tolga İnan: Hava trafiği kontrol kulesinin helikopteri görmemesi diyebiliriz. Çünkü çok hızlı bir çarpışma.

Burada helikopterin radarının kapalı olması söylenebilecek tek husus aslında. Aksi halde böyle bir çarpışmanın meydana gelmesi mümkün değil. Askeri helikopterin radarının olmaması da olamaz. Burada her şey söz konusu olabilir. Burada radar neden kapalı söylemek çok güç. Askeri helikopter olduğu için bir şey diyemiyorum.