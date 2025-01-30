30 Ocak 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kaza neden oldu? Helikopterin radarı yok muydu? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:56
ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

KAZA ANI KAMERADA

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

UÇAK KAZASINDAN YENİ GÖRÜNTÜ

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLADI

Potomac Nehri'ne düşen uçakta bulunan 64 kişiden kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Havanın ve suyun oldukça soğuk olması nedeniyle görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Fox News kanalındaki canlı yayında kazayla ilgili kısa açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık takip ettiklerini söyledi.

Leavitt, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık izlediklerini" kaydetti.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

UÇAKTA 60 YOLCU İLE 4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT VARDI

ABD medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan başkent Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu bildirdi.

Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

TRUMP: ÖNLENMESİ GEREKEN BİR DURUMDU

Kazayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini belirtti.

Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.

Daha sonra Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, "Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Helikopterin radarı yok muydu? Kaza nasıl meydana geldi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

HELİKOPTERİN RADARI YOK MUYDU?

Öğretim Üyesi Dr. Tüzün Tolga İnan: Hava trafiği kontrol kulesinin helikopteri görmemesi diyebiliriz. Çünkü çok hızlı bir çarpışma.

KAZA NASIL YAŞANDI?

Burada helikopterin radarının kapalı olması söylenebilecek tek husus aslında. Aksi halde böyle bir çarpışmanın meydana gelmesi mümkün değil. Askeri helikopterin radarının olmaması da olamaz. Burada her şey söz konusu olabilir. Burada radar neden kapalı söylemek çok güç. Askeri helikopter olduğu için bir şey diyemiyorum.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

"İMKANSIZ BİR DURUM"

Orada çok hızlı bir alçalma var. Orada radardan görünmesi lazım. Bunu bir manevra gibi düşünemeyiz. Radarda zaten belli olur. Son anda fark edip bir manevra yapması çok çok olanaksız bir durum. Helikopteri bir anda fark etmesi çok imkansız. Böyle bir hızlanmada çok hızlı bir manevra imkansız bir durum.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

"İNANILMAZ BİR OLAY"

Saniyelerle gerçekleşen bir olay. Böyle bir durumun denk gelebilmesi inanılmaz bir şey. Ben ilk kez böyle bir olaya denk geldim. Radarın kapalı olup görmemesi inanılmaz bir olay. Böyle bir olay yaşanmamıştır.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

"ZOR BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Emekli Tümgeneral Hava Pilot Beyazıt Karataş: Gece şartlarında olması arama kurtarmada sıkıntılar yaratacak. 3 ana parçaya bölünmüş ama onlarca küçük parçadan da ibaret. Dolayısıyla havanın soğuk olması, gece şartlarının olması özellikle arama kurtarmayı sıkıntılı duruma sokuyor. Zor bir çalışma olacak.

ÇARPICI DEĞERLENDİRME: İSTESENİZ DE YAPAMAZSINIZ
ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

Havacılıkta bu tür kazalar olabilir. Helikopterin bu çarpışmayı engelleyecek şekilde hem yer kontrolü tarafından ikazı geç kalmadan yapılması gerekir uçuş planı alınırken yine aynı şekilde helikopter pilotlarının mutlaka gece uçtukları için gece uçuş imkan kabiliyetleri var.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

Can alıcı nokta helikopterin bu rotada uçarken çok daha dikkatli bir seyir yapması gerekirdi. Ama anlaşılıyor ki onlarca metrelik bir irtifa hatasıyla beraber bu kaza meydana gelmiş gözüküyor şu anda.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

"İSTESENİZ DE YAPAMAZSINIZ"

Yolcu uçağı kendi rotasını izliyor. Burada can alıcı nokta inişteki uçağın rotasını istem dışı helikopter kesiyor. Aynı irtifada yolları kesişiyor. Öyle bir kesişme noktasında birleşiyorlar ki havacılıkta bunu isteseniz de yerde planlasanız da bu şekilde kestiremezsiniz.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

"HAVACILIK TARİHİNE GEÇECEK"

Kaptan Pilot – Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi: Ben böyle bir kazayı hatırlamıyorum. Dünya tarihinde de hatırlamıyorum helikopter ile uçağın havada çarpıştıkları bir kazayı. Oldukça ilginç. Havacılık tarihine geçecek bir kaza oldu.

"TRUMP'IN HELİKOPTERİ DAHİ OLSA..."
ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

"ÖNCELİK UÇAKTA"

Uçak ile helikopter iki farklı kategoride uçuşlarını gerçekleştiriyor. Uçak radar kontrolünde uçuyor. Yani uçağın daha evvelden belirlenmiş bir uçuş hattı var. Yaklaşma hattı var. Öncelik burada inişe gelen uçakta.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

İniş hatlarının boşaltılması gerekiyor. Kimsenin olmaması gerekiyor. Neden helikoptere bu müsaade edildi? Neden helikopter 1-1,5 saat havaalanının iniş hattında dolanıyor? Bunun fark edilmemiş olması imkansız.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

"TRUMP'IN HELİKOPTERİ DAHİ OLSA..."

Uçak normal inişini yapıyor. Helikopter gelip uçağa çarpıyor. Akıllara uyan bir şey değil.

Bırakın askeri havaalanını Trump'ın helikopteri dahi olsa birincil mertebe havaalanındaki hava trafik kontrolörüdür. İniş kalkış hattı kapalıdır.

Helikopterin pilotunun o bölgenin iniş hattı olduğunu bilmemesi imkansız.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

"BİR TEYİTLEŞME YOK"

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla: Kuledeki kontrolörle pilot arasında bir teyitleşme yok. Helikopter pilotunun gördüğü diğer uçak yaklaşan uçak. Helikopter pilotu muhtemelen durumsal farkındalığı zayıf gece his yanılması olabilir görerek şartlarda uçuş yapıyorlar gibi.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

HELİKOPTER PİLOTU: GÖRDÜM

Emekli Pilot Albay Mustafa Tekindor: Çok kritik bölgelere çok yakın bir alanda gerçekleşmiş. Direk insanların aklına sabotaj ihtimali geliyor. Normalde bir ayrımın yapılması gerekiyor. Gece uçuşları helikopter pilotları için zor uçuşlardır.

HAVADAKİ ÇARPIŞMA KAZA MI SABOTAJ MI?

Kule ile telsiz konuşmalarında 'gördüm' ifadesi var helikopter pilotunun ancak benim şahsi düşüncem şu derinlik algılaması ile ilgili gece özellikle problem yaşanıyor.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

KAZA MI SABOTAJ MI?

Kazalarda baktığımız zaman istatistikler bunu gösteriyor yüzde 80-85 oranında insan kaynaklı hatalardan kaynaklanıyor. Burada da sabotaj ihtimalini çok mümkün görmüyorum. Tamamıyla helikopter pilotunun o anda bir karar vermesi ve bu kararın da yanlış olması.

ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız

UÇAKTAKİ EŞİNDEN UMUTLU BİR HABER BEKLİYOR
ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız
ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız
ABD’de çarpışan askeri helikopter ile yolcu uçağı düştü! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İnanılmaz! İsteseniz de yapamazsınız