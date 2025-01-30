CANLI | ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü! Buz tutan Potomac Nehri'nde arama çalışmaları

08:20 30 Ocak 2025

CNN'in LiveATC.net'ten elde ettiği hava trafik kontrolörü ses kaydında, hava trafik kontrol operatörlerinin helikoptere PSA Havayolları tarafından işletilen ticari uçuşun görüş alanında olup olmadığını sorduğu an kaydediliyor.

Hava trafik kontrolörü, "PAT 2-5, CRJ görüş alanınızda mı?" dedi.

Kontrolör daha sonra, “PAT 2-5, CRJ'nin arkasından geçsin.” dedi.

Ses kaydında ayrıca, çarpışma anında kuleden geldiği anlaşılan arka plandaki yüksek sesli "ooo" sesi de dahil olmak üzere duyulabilen soluk sesleri de yer alıyor.

Kule daha sonra yaşananları diğer bir pilota bildirdi.

Kontrolör, 33 numaralı piste atıfta bulunarak "Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 3-3'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek isterseniz, belirsiz bir süre için operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapmak istediğinizi bana bildirin." diyor.

Ses kaydında ayrıca başka bir pilotun da olayı görüp hava trafik kontrolörüne teyit ettirdiği ortaya çıktı.

Başka bir pilotun, "Evet, kısa finaldeydik ve Potomac'ın karşı yakasından işaret fişekleri gördük." dediği duyuldu.

Yaklaşma kontrolörü daha sonra, "Görünüşe göre olaya karışan her iki uçak da nehirde, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.