CANLI | ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü! Buz tutan Potomac Nehri'nde arama çalışmaları
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü. ABD medyası kazada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. ABD'de bulunan gazeteci İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında kazayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, "Uçağın düştüğü noktada Potomac Nehri var. Bu nehir buz tutmuş vaziyette. Düşenler olduysa çıkartmakta zorlanabilirler." dedi.
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan 60 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı ile Skorsky tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.
Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
"15'E YAKIN SPORCU UÇAĞIN İÇİNDEYDİ"
ABD yönetim kurulu, artistik patinaj topluluğunun "birkaç üyesinin" uçakta olduğunu söyledi.
Sporun ülke çapındaki denetimini üstlenen ABD Artistik Patinaj Örgütü, çarşamba akşamı Washington DC'de bir helikopterle çarpışan American Airlines uçağında kendi topluluğundan "birkaç kişinin" bulunduğunu doğruladı.
Kuruluş, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu sporcular, antrenörler ve aile üyeleri, Kansas, Wichita'da düzenlenen ABD Artistik Patinaj Şampiyonası ile birlikte düzenlenen Ulusal Gelişim Kampı'ndan evlerine dönüyorlardı." dedi.
NBC News'in aktardığına göre uçağın içinde 15'e yakın sporcu bulunuyordu.
İKİ DÜNYA ŞAMPİYONU DA UÇAKTAYDI
ABD'de helikopterin çarpması sonucu nehre düşen yolcu uçağında, çiftler halinde artistik patinajda dünya şampiyonları olan Rus buz pateni sporcuları Sişkova ve Naumov'un da olduğu öğrenildi.
60 YOLCU, 4 MÜRETTABAT VARDI
ABD'nin başkenti Washington'da askeri helikopterin çarptığı yolcu uçağı nehre düştü. Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın olduğu bildirildi.
18 CESEDE ULAŞILDI
Uçak kazasının ardından ilk belirlemelere göre 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİRKAÇ GÜN SÜRECEK
Washington D.C. İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John A. Donnelly Sr., şu anda yürütülen tüm arama kurtarma çalışmalarının suda yapıldığını ve koşulların "tehlikeli" olduğunu söyledi.
"Su karanlık ve bulanık, onlar için dalmak çok zor bir durum" diyen uzman, kurtarma çalışmalarının muhtemelen birkaç gün süreceğini sözlerine ekledi.
Donelly, "Düşünebilirseniz, geceleri nehir, üzerinde birkaç şamandıra ışığı dışında hiçbir ışık olmayan büyük, siyah bir nokta oluyor." dedi.
Donnelly, çarpışmayla ilgili soruşturmanın tahmin ettiklerinden daha uzun sürmesini beklediğini belirtti.
KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN İLK GÖRÜNTÜLER
ABD’de helikopter ile iniş halinde olan uçağın çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü geldi.
TRUMP: KAZA ÖNLENEBİLİRDİ
ABD Başkabnı Donald Trump, uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazanın önlemebileceğini söyleyen Trump, "Uçak ile askeri helikopterin çarpıştığı bu kaza önlenebilirdi. Uçak, kendi rotasını takip ediyordu. Helikopter neden daha aşağıdan ya da yukarıdan uçmadı? Kule neden helikopteri geri dönmesi için uyarmadı?" ifadelerini kullandı.
KAZA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
ABD'de gerçekeleşen uçak kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İŞTE KAZA ÖNCESİ GERÇEKLEŞEN KONUŞMA
CNN'in LiveATC.net'ten elde ettiği hava trafik kontrolörü ses kaydında, hava trafik kontrol operatörlerinin helikoptere PSA Havayolları tarafından işletilen ticari uçuşun görüş alanında olup olmadığını sorduğu an kaydediliyor.
Hava trafik kontrolörü, "PAT 2-5, CRJ görüş alanınızda mı?" dedi.
Kontrolör daha sonra, “PAT 2-5, CRJ'nin arkasından geçsin.” dedi.
Ses kaydında ayrıca, çarpışma anında kuleden geldiği anlaşılan arka plandaki yüksek sesli "ooo" sesi de dahil olmak üzere duyulabilen soluk sesleri de yer alıyor.
Kule daha sonra yaşananları diğer bir pilota bildirdi.
Kontrolör, 33 numaralı piste atıfta bulunarak "Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 3-3'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek isterseniz, belirsiz bir süre için operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapmak istediğinizi bana bildirin." diyor.
Ses kaydında ayrıca başka bir pilotun da olayı görüp hava trafik kontrolörüne teyit ettirdiği ortaya çıktı.
Başka bir pilotun, "Evet, kısa finaldeydik ve Potomac'ın karşı yakasından işaret fişekleri gördük." dediği duyuldu.
Yaklaşma kontrolörü daha sonra, "Görünüşe göre olaya karışan her iki uçak da nehirde, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
TÜM UÇUŞLAR İPTAL: HAVAALANI KAPATILDI
Federal Havacılık İdaresi'ne göre Reagan Ulusal Havaalanı en azından cuma günü sabah 5'e kadar kapalı kalacak.
FAA ve savunma yetkilileri, 64 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının havaalanındaki piste yaklaşırken bir ABD ordusuna ait helikopterle çarpışmasının ardından Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki tüm kalkış ve inişlerin durdurulduğunu açıkladı.
Washington Metropolitan Havalimanları İdaresi, çarpışmaya müdahaleyi anlatan bir açıklama yayınladı.
"Çarşamba akşamı saat 21:00 civarında, Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki acil durum personeli, FAA tarafından American Eagle uçuşu 5342 olarak tanımlanan bir yolcu uçağı ile bir Sikorsky helikopteri arasındaki kazaya müdahale etmeye başladı. Komşu kuruluşlardan yardım çağrısı yapıldı ve havaalanındaki kalkışlar ve inişler akşamın geri kalanında durduruldu," ifadeleri kullanıldı. "Mevcut oldukça bilgileri yayınlamaya devam edeceğiz."
FECİ KAZADA CAN KAYBI!
TRUMP'TAN AÇIKLAMA
Olayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini ifade etti.
Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.
TERÖR SALDIRISI MI?
UÇAKTA KAÇ KİŞİ VARDI?
Diğer yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğunu kaydetti.
ABD medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğunu, ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığını bildirdi.
4 YOLCU NEHİRDEN ÇIKARILDI
BUZ TUTAN NEHİRDE ARAMA!
Gazeteci İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında kazaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sapmaz'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Washington'da uçak bir helikopter ile çarpıştı. Şu ana kadar 6 yaralı olduğu yönünde haberler var. Uçağın yolcu uçağı mı yoksa özel bir jet mi olduğuyla ilgili henüz bir bilgi yok. Şunu söyleyebilirim Potomac Nehri şuanda buz tutmuş vaziyette. Beyaz Saray'a yakın bir noktada. Uçaklar Washington DC'ye inerken sol tarafa Beyaz Saray'ı alırlar sağ tarafa da Pentagon'u. İkisinin arasından uçarak Potomac Nehri üzerinden DC'e havalimanına inerler. Burası çok kritik bir havalimanı. Güvenlik açısından da çok kritik bir havalimanı. Donald Trump'ın yemin töreninde havalimanı bölgede kapatılmıştı. Olası tehlikelere karşı güvenlik nedeniyle. Zaten DC üzerinde dron bile uçurmak yasak.
"NEHİR BUZ TUTMUŞ VAZİYETTE"
Potomac Nehri buz tutmuş vaziyette şayet düşenler olduysa çıkartmakta zorlanabilirler hava çok soğuk. Burası uluslararası bir havalimanı aynı zamanda.
UÇAK KANSAS'TAN KALKMIŞ
Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü." açıklaması yaptı.
TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi.
UÇUŞLAR DURDURULDU
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.
Açıklamada, America Havayollarına ait ticari uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu.
Düşen uçakta kaç yolcu olduğu ve yolcuların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ÇARPIŞMA ANI ORTAYA ÇIKTI
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında ticari uçak ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü.
Çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
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