A Haber tarihi Hicaz Tren Garı'nda! İşte II. Abdülhamid'in "Rüyam" dediği büyük proje...

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un açıklamaları şöyle: Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Burası Şam'ın tam da göbeği. Hicaz Meydanı'ndayız. Hemen arkamda da Hicaz Garı var. Çünkü Suriye'nin başkenti Şam başta olmak üzere Suriye'nin dört bir yanında Osmanlı'nın eserlerini halen daha rastlamak mümkün. Günümüze kadar tüm sağlamlığı ve ihtişamıyla gelen yapılardan bahsediyoruz.

1900 yılında buranın yapımı başlamıştı ve çalışmalar 8 yıl sürdü. İlk etapta 2. Abdülhamit 50 bin TL para bağışladı. Daha sonra Osmanlı askerleri ve Türkler başta olmak üzere herkes bir işin ucundan tuttu. 1322 kilometrelik Şam-Medine demiryolu hattının inşası tamamlandı. Burada sadece bir görevli var. Çekime başlamadan önce kendisinden izin aldık. Dedi ki, "burada elektrik yok. Su yok bize yardımcı olun" ama bu Osmanlı eseri adeta bir mezbelelik hal almış durumda. Bakın duvarlar tüm ihtişamıyla duruyor. Ama burası şu anda kullanılmıyor. Dolaplar, kapılar ve farklı farklı malzemeler dört bir tarafa atılmış durumda.

İşte yıllardan bu yana 1322 kilometrelik demiryolu hattının işletme yeri burası. Bakın bu odada masalar tozlu, uzun zamandır kullanılmayan bir gardan bahsediyoruz. Ama bu işlemeler halen daha gördüğünüz gibi günümüze kadar gelmeye başarmış. Daha sonra yapılan o eklentilerle birlikte bu demiryolu hattının uzunluğu 1900 km'ye çıkarıldı. Geçmiş yıllara kadar kullanılıyordu. O dönemde kullanılan işte lokomotifler burada. Osmanlı yadigarı diyoruz ama içeride çokta hoş bir görüntü yok.