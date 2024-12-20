A Haber tarihi Hicaz Tren Garı'nda! İşte II. Abdülhamid'in "Rüyam" dediği büyük proje...

Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi ve rejimin son varisi Beşşar Esed'in kanlı iktidarı çöktü. A Haber'de sıcak bölgeden tarihi haberciliğe imza atmaya devam ediyor.
Son olarak A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Ahmet Işık, Sultan II. Abdülhamid'in "Rüyam" dediği Hicaz Demiryolu'nu görüntüledi.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un açıklamaları şöyle: Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Burası Şam'ın tam da göbeği. Hicaz Meydanı'ndayız. Hemen arkamda da Hicaz Garı var. Çünkü Suriye'nin başkenti Şam başta olmak üzere Suriye'nin dört bir yanında Osmanlı'nın eserlerini halen daha rastlamak mümkün. Günümüze kadar tüm sağlamlığı ve ihtişamıyla gelen yapılardan bahsediyoruz.
1900 yılında buranın yapımı başlamıştı ve çalışmalar 8 yıl sürdü. İlk etapta 2. Abdülhamit 50 bin TL para bağışladı. Daha sonra Osmanlı askerleri ve Türkler başta olmak üzere herkes bir işin ucundan tuttu. 1322 kilometrelik Şam-Medine demiryolu hattının inşası tamamlandı. Burada sadece bir görevli var. Çekime başlamadan önce kendisinden izin aldık. Dedi ki, "burada elektrik yok. Su yok bize yardımcı olun" ama bu Osmanlı eseri adeta bir mezbelelik hal almış durumda. Bakın duvarlar tüm ihtişamıyla duruyor. Ama burası şu anda kullanılmıyor. Dolaplar, kapılar ve farklı farklı malzemeler dört bir tarafa atılmış durumda.
İşte yıllardan bu yana 1322 kilometrelik demiryolu hattının işletme yeri burası. Bakın bu odada masalar tozlu, uzun zamandır kullanılmayan bir gardan bahsediyoruz. Ama bu işlemeler halen daha gördüğünüz gibi günümüze kadar gelmeye başarmış. Daha sonra yapılan o eklentilerle birlikte bu demiryolu hattının uzunluğu 1900 km'ye çıkarıldı. Geçmiş yıllara kadar kullanılıyordu. O dönemde kullanılan işte lokomotifler burada. Osmanlı yadigarı diyoruz ama içeride çokta hoş bir görüntü yok.
Duvardaki mimariler çok güzel. Günümüze kadar gelmiş durumda. Bu ihtişamı görüyoruz. Ama ne yazık ki masalar sandalyeler ve perdeler burada yere atılmış. Burada elektrik yok sadece kameramızın tepe lambası burayı aydınlatıyor. İşte burada da yapma aşamasını anlatan tarihler var. Burada da Osmanlı döneminden kalan birçok fotoğraf var. Gerçekten muhteşem bir yapı. Bu merdiven korkulukları bile çok orijinal. İkinci Abdülhamit tarafından demir hattı boyunca telgraf hattı da çekildi.
İşte burada yine Osmanlı döneminden kalan malzemeler telefon hatları telgraf hatları bulunuyor. Ne yazık ki tozlanmış paslanmış ve hiçbir şekilde işe yaramaz hale getirilmiş. Bu köşede kırılmış gerçekten içimizi acıtan görüntüler.
Hicaz Garı 1900 yılında yapımına başlanmıştı uzunca bir müddet buradan trenlerle Şam'dan Medine'ye yolculuk yapıldı. Ama artık bulunduğumuz bu gar ne yazık ki kullanılamaz hale geldi. Ama asıl bu yolculuğun Mekke'ye uzanması hedefleniyordu ama Abdulhamit'in bu hayali gerçek olamadı.