Suriye'de evlerine dönen siviller A Haber'e konuştu! "Terörist kalmadı, Allah razı olsun Türkiye'den"

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasının ardından Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Rejim karşıtı silahlı grupların, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile bölgedeki yerlerinden edilen siviller evlerine dönmeye başladı. Halep'teki evlerine dönen siviller A Haber'e anlattı.

A Haber muhabiri Barış Türel: Kilis Öncü Pınar Sınır Kapısı'ndayız. Daha önc eyerleri işgal edilen Suriyeliler yeniden topraklarına dönerken, sınırın bu tarafındaki Türkiye'deki Suriyeliler de topraklarına geri dönüş yolculuğuna başladı.

ALLAH RAZI OLSUN TÜRKİYE'DEN

Dönüş yapan Suriyeli sivil: 11 yıldır buradayım, Halep'e gideceğim. 11 yıldır gömüyordum ve çok özledim. Türkiye'ye, istihbarat, polis, trafik ve belediye, jandarma hepsine teşekkür ederim. Orada akrabalarımız var ama hepsi gitti. Savaş bitti inşallah Esad gitti inşallah, Allah razı olsun Türkiye'den. Şam'a kadar gideceğiz inşallah.

Bir diğer dönüş yapan kişi ise şu şekilde konuştu: 10 yıldır Halep'e gitmiyorum. İnşallah Halep temizlendi, terörist kalmadı. Şam'a kadar gideceğiz. 15 kişi aile olarak gidiyoruz. Halep merkezde yaşıyorduk. Çok iyi oldu böyle olması, İnşallah Suriye'nin hepsi temizlenecek.

DÖNÜŞ YOLUNDA UZUN KUYRUKLAR

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Halep'in giriş kapılarından birindeyiz. Azez noktasında ve Azez kırslaında yaşayan Halepli siviller artık evlerine dönüş yolunu tutmuş durumda. Yıllar önce evlerinden çıkmak durumunda kalmışlardı. Halep'e dönüş yolunma geçtiler. Rejimden kurtulan Halep'e gidişler başlamış durumda. Suriye'nin kuzeyinde kamplarında yaşayan siviller eşyalarını topladılar ve Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde temizlenen noktalara giden sivillerdi bunlar. Halep'in kuzey kapısındayız. Çocukları ve bebekleri var. Rejim uçaklarının bazı noktaları vurduklarını ifade edelim.

Kilometrelerce uzunlukta bir kuyruk oluşmuş durumda Halep kapısında. Halep kapısına gelen siviller buradan içeri girecekler ve evlerini yıllar sonra görecek olanlar var. Kamplardan dönen siviller Halep'e gitmek için yollara düştüler.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, dün PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.